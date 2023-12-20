- Anzeige -
- Anzeige -
Darts

Darts-WM 2026: Getränkepreise im Ally Pally - So viel kosten Bier, Wein und Softdrinks

  • Aktualisiert: 20.12.2025
  • 10:12 Uhr
  • ran.de

In London findet aktuell die Darts-WM 2026 statt. Wie viel Geld müssen die Fans im Ally Pally für Getränke bezahlen?

Im Londoner Alexandra Palace findet mit der Darts-WM aktuell das größte Darts-Highlight des Jahres statt. Tagtäglich strömen die Fans in den Ally Pally – doch wie viel Geld müssen sie für ihr Vergnügen dort eigentlich berappen?

Bei den Getränken gehen die Preise durchaus weit auseinander. Ein Pint Bier, also knapp 0,5 Liter, sind für 7,85 Pfund (rund 8,90 Euro) erhältlich. Die kleine Version gibt es bereits für 3,95 Pfund (4,50 Euro).

- Anzeige -
- Anzeige -
3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...

Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn!

Verfolge alle Sessions der Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

Acht Pfund für ein Glas Wein

Ein Pitcher Amstel oder Cider kostet 31,40 Pfund (35,74 Euro). Für ein Glas Wein muss man acht Pfund, also rund 9,10 Euro hinblättern.

Einen Jägermeister Shot gab es im vergangenen Jahr für 7 Pfund (8,10 Euro). Auch dieses Jahr dürfte dieser ähnlich teuer sein.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
PDC Weltmeisterschaft
20.12.2025
13:45
Ryan Searle
R. Searle
England
-:-
0
0
Nordirland
B. Dolan
Brendan Dolan
20.12.2025
14:30
Andreas Harrysson
A. Harrysson
Schweden
-:-
0
0
Japan
M.Sakai
Motomu Sakai
20.12.2025
15:30
Dirk van Duijvenbode
D. v. Duijvenb.
Niederlande
-:-
0
0
England
J. Hurrell
James Hurrell
20.12.2025
16:30
Dave Chisnall
D. Chisnall
England
-:-
0
0
Deutschland
R. Pietreczko
Ricardo Pietreczko
20.12.2025
20:15
Michael Smith
M. Smith
England
-:-
0
0
Niederlande
N. Zonneveld
Niels Zonneveld
Mehr News und Videos
2020/21 PDC William Hill World Darts Championship - Day Five
News

Darts-Star Hopp: "Wusste, dass ich zurückkommen werde"

  • 20.12.2025
  • 11:06 Uhr
2nd January 2024, Alexandra Palace, London, England; 2023 24 PDC Paddy Power World Darts Championships Day 15, Semi Finals; Luke Littler celebrates throwing a 180 set during his match against Rob C...
News

Luke Littler: Das ist das Darts-Wunderkind

  • 20.12.2025
  • 10:55 Uhr
Pietreczko SEO
News

Ricardo "Pikachu" Pietreczko: Spitzname, Preisgeld, Weg zum Profi

  • 20.12.2025
  • 10:53 Uhr
Darts WM Lexikon
News

Darts ABC: Die wichtigsten Begriffe im Dartsport

  • 20.12.2025
  • 10:40 Uhr
2252249679
News

Deutsche Gegner in Runde 2: "Pikachu" legt am Samstag vor

  • 20.12.2025
  • 10:33 Uhr
2252249679
News

Darts-WM 2026 heute live: Abschluss der 1. Runde

  • 20.12.2025
  • 09:42 Uhr
18 12 2025. 2025 26 World Darts Championship Motomu Sakai wins his first round match against Thibau Tricole and celebrates during the 2025 26 Paddy Power World Darts Championships at Alexandra Pala...
News

Kommentar: Erweiterung der Darts-WM ist ein Glücksgriff!

  • 20.12.2025
  • 09:38 Uhr
Bitteres Ally-Pally-Comeback für Beau Greaves
News

Darts-WM: Greaves scheitert an Auftakthürde Gurney

  • 19.12.2025
  • 22:29 Uhr
Dom Taylor
News

Darts-WM: Doping-Eklat! PDC schließt Spieler aus

  • 19.12.2025
  • 18:41 Uhr
Taylor mit sofortiger Wirkung gesperrt
News

Positiver Dopingtest: Taylor von Darts-WM ausgeschlossen

  • 19.12.2025
  • 18:37 Uhr