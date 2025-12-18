- Anzeige -
Darts-WM

Darts-WM 2026: Michael van Gerwen schießt gegen Peter Wright: "Kann nicht mal eine Tombola gewinnen"

  • Aktualisiert: 20.12.2025
  • 12:58 Uhr
  • ran.de

Michael van Gerwen schießt nach provokanten Aussagen bei der Darts-WM gegen seinen langjährigen Konkurrenten Peter Wright zurück.

Besondere Antwort von Michael van Gerwen. Der dreimalige Weltmeister hat bei der Darts-WM 2026 die markanten Aussagen von Peter Wright gekontert und gegen diesen zurückgeschossen.

"Den Namen Peter Wright zu erwähnen, ist reine Zeitverschwendung", wurde er nach seinem knappen Erstrundensieg gegen den Japaner Mitsuhiko Tasunami mehr als deutlich. "Kommt schon, Leute. Er kann heutzutage nicht einmal mehr eine Tombola gewinnen", sagte MvG.

Der Niederländer konterte damit Aussagen seines langjährigen Kontrahenten, der nach seinem Sieg gegen Noa-Lynn van Leuven zu MvG Stellung bezogen hatte.

Auf der Pressekonferenz nach seinem Erfolg ging es thematisch eigentlich um den Unterschied zwischen der jüngeren und älteren Darts-Generation. Für Peter Wright eine pragmatische Angelegenheit.

Darts-WM: Ältere sehen schlechter

"Ich glaube, ihr Sehvermögen ist besser als unseres – das ist es wohl", hatte der Schotte im Hinblick auf jüngere Athleten argumentiert und verwies auf Landsmann Gary Anderson. Der 54-Jährige spiele mit Brille oder Kontaktlinsen.

Doch plötzlich kam er auch auf den erst 36-jährigen Michael van Gerwen zu sprechen. "Ich weiß nicht, ob Michael derzeit Kontaktlinsen trägt. Aber ich glaube, dass MVGs Sehkraft nachlässt", so Snakebite.

Und schob mit einem Lächeln noch hinterher: "Er wird es jedoch nicht zugeben." Wie es um die Sehkraft des 55-jährigen Peter Wright selbst bestellt ist, blieb unklar.

Darts-WM: So spielen beide gegeneinander

Die Rivalität zwischen Wright und MVG ist nicht neu: 2014 holte van Gerwen seinen ersten WM-Titel gegen Wright, 2020 hatte Wright das bessere Ende für sich.

Bei dieser WM könnten beide in Runde drei gegeneinander spielen, wenn ihre jeweiligen Matches am kommenden Dienstag in der zweiten Runde für sich entscheiden.  MVG muss gegen den Iren William O'Connor antreten, Peter Wright gegen den Deutschen Arno Merk.

"Ich würde noch einen oder zwei Gänge zulegen, denn gegen Michael braucht man das“, sagt Wright, aber stellt auch klar: "Ich möchte gegen ihn spielen. Er muss gewinnen, ich muss gewinnen. Das wäre toll für die Fernsehzuschauer. Ich möchte ihn schlagen."

