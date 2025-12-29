Alle Sessions kostenlos auf Joyn
Darts-WM 2026 live: Warum gibt es beim Spielplan der Abendsession ein Kuriosum?
- Aktualisiert: 29.12.2025
- 21:26 Uhr
- Chris Lugert
Am heutigen Montag kommt es bei der Darts-WM zu einer Besonderheit, am Abend stehen sowohl Spiele der dritten Runde als auch des Achtelfinales auf dem Programm. Aber was steckt dahinter?
Die Darts-WM 2026 steuert ganz allmählich auf ihre entscheidende Phase zu. Während die deutschen Spieler allesamt bereits ausgeschieden sind, ermitteln die verbliebenen Profis den neuen Weltmeister. Am 3. Januar steigt das Endspiel.
Bis dahin ist es allerdings noch ein Stück des Weges, heute Abend kommt es dabei zu einer ungewöhnlichen Konstellation. Das britische Duell zwischen dem Nordiren Josh Rock und dem Engländer Callan Rydz ist die erste Partie der Abendsession und zugleich das letzte Match der dritten Runde.
- Darts-WM 2026: Die Bilanz der Deutschen - Merk und Clemens strahlen
- Darts-WM: Joe Cullen legt gegen Mensur Suljovic nach - Österreicher äußert sich
Direkt danach geht es mit den ersten Spielen des Achtelfinales weiter, James Hurrell trifft auf Martin-Schindler-Bezwinger Ryan Searle. Weltmeister Luke Littler und Rob Cross beschließen die Session. Die übrigen Achtelfinal-Partien finden dann am morgigen Dienstag statt.
Eine zusätzliche Belastung für die Spieler stellt das nicht dar, denn für die beiden heutigen Achtelfinals kommen natürlich nur Profis infrage, die ihre Drittrundenpartien spätestens gestern ausgetragen haben.
Darts-WM: Spielplan hat feste Tradition
Aber warum gibt es überhaupt diese ungewöhnliche Ansetzung mit dem Beginn der neuen Turnierrunde mitten in der Session? Das hat schlicht terminliche Gründe und war in den vergangenen Jahren tatsächlich immer der Fall. Auch in den Vorjahren fanden der Abschluss von Runde drei und der Beginn des Achtelfinales in derselben Session statt.
So kann die PDC sicherstellen, dass exakt am 30. Dezember das Achtelfinale zu Ende geht. Da aufgrund der Distanz von vier Gewinnsätzen aber nur drei Achtelfinals pro Session gespielt werden, ist klar, dass nicht alle acht Partien an einem Tag über die Bühne gehen können. Zwei finden deshalb bereits heute statt.
Die Terminierung der WM bezüglich Jahreswechsel hat sich inzwischen als feste Tradition eingelebt. Während an Silvester spielfrei ist, werden an Neujahr die Viertelfinals ausgetragen - zwei am Nachmittag, zwei am Abend. Am 2. Januar folgen die beiden Halbfinals, das Endspiel findet am 3. Januar statt.