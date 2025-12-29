Darts-WM: Ryan Searle souverän ins Viertelfinale – Schindler-Bezwinger überzeugt erneut

Ryan Searle ist bei der Darts-WM als erster Spieler ins Viertelfinale eingezogen und setzte sich im Achtelfinale souverän gegen James Hurrell durch. Der Engländer, zuvor Bezwinger von Martin Schindler, trifft nun auf Jonny Clayton oder Andreas Harrysson.

Martin-Schindler-Bezwinger Ryan Searle ist bei der Darts-WM als erster Spieler ins Viertelfinale eingezogen.

Der Engländer, der in der Runde zuvor die deutsche Nummer eins ausgeschaltet hatte, meisterte seine Aufgabe im Achtelfinale gegen seinen Landsmann James Hurrell mit 4:0 äußerst souverän.

Wie beim klaren 4:0 gegen Schindler überzeugte Searle erneut mit einer hervorragenden Quote beim Checkout.