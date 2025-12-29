- Anzeige -
Darts-WM: Michael van Gerwen kritisiert deutsche Spieler - "Müssen ans Übungsboard gehen"

  • Aktualisiert: 29.12.2025
  • 23:03 Uhr
  • ran.de

Nach dem Aus des letzten verbliebenen deutschen Spielers bei der Darts-WM bezieht Superstar Michael van Gerwen Stellung.

Viel schlechter hätte es kaum laufen können. Am Sonntagabend schied mit Arno Merk der letzte verbliebene Deutsche bei der Darts-WM 2026 vorzeitig aus. Für den Debütanten war bei der 1:4-Pleite gegen Superstar Michael van Gerwen Endstation.

Nach der Partie wurde MvG nach den Gründen befragt, warum es kein Deutscher weiter als in die dritte Runde geschafft hat.

Die Antwort des Niederländers hatte es in der Folge in sich.

Van Gerwen trifft auf Merk

Nachdem er darauf hingewiesen wurde, dass sich im Presseraum auch deutsche Journalisten befinden, ahmte "Mighty Mike" ein ganz bestimmtes Geräusch nach. Ein Geräusch mit großer Ähnlichkeit zu dem Sound einer Spieleshow, wenn ein Teilnehmer ein Spiel verloren oder falsch geantwortet hat.

Innerhalb von zwei Tagen waren die vier verbliebenen Deutschen Ricardo Pietreczko, Martin Schindler, Gabriel Clemens und Merk ausgeschieden. Gründe wollte van Gerwen nicht nennen, dennoch tätigte er eine Äußerung.

Van Gerwen kritisiert deutsche Spieler

"Sie sollten öfter mit mir trainieren", sagte er, machte durch seinen Gesichtsausdruck aber deutlich, dass die Aussage durchaus mit Humor zu nehmen ist. Und weiter: "Sie müssen ans Übungsboard gehen", witzelte der Routinier.

Ganz ohne Kritik ging es dann aber doch nicht. "Ein Land wie Deutschland sollte mehr Spieler in der absoluten Spitzenklasse haben. Ich war überrascht von der Erstrundenniederlage von ..."

Es vergingen zunächst einige Augeblicke, bis ihm mit Niko Springer der passende Name wieder einfiel. Der 25-Jährige, der als großes Talent gilt, hatte völlig überraschend seine Auftaktpartie gegen den Australier Joe Comito verloren.

"Vielleicht war er ein bisschen nervös. Martin Schindler hat in den letzten Spielen gut gespielt, fällt aus dem Nichts aber auch ab. Sie müssen konstanter werden", so van Gerwen.

MvG gibt wichtigen Ratschlag

Übrigens: Gabriel Clemens, der bei seiner Pleite gegen Ex-Weltmeister Luke Humphries einen deutschen Average-Rekord aufgestellt hatte, klammerte MvG bei seiner Kritik aus.

Die derweil immer wieder verwendete Erklärung, die deutschen Spieler stünden zu sehr unter Druck, wollte van Gerwen nicht gelten lassen.

"Willkommen in meinem Leben", sagte er – und gab einen gut gemeinten Ratschlag: "Je öfter sie über dich sprechen, je mehr Interviews du hast, desto wichtiger bist du. Sie sollten glücklich darüber sein, Interviews zu haben. An dem Tag, an dem sie keine Interviews mehr haben …"

Van Gerwen trifft im Achtelfinale der WM am Dienstagabend auf Gary Anderson.

