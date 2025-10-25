Darts-Weltmeister Luke Littler legt noch einmal verbal gegen Martin Schindler nach. Aber der Brite räumt auch ein, dass der Disput aus dem Nichts bloß ein Missverständnis sein könnte.

Am Wochenende der European Darts Championship in Dortmund (European Darts Championship vom 23. bis 26. Oktober live auf Joyn) geht es auch neben dem Oche hoch her.

Denn noch immer scheint Weltmeister Luke Littler mit einem Vergleich von Martin Schindler aus der Vorwoche zu hadern, der wohl eigentlich als Lob für den 18-jährigen Briten gemeint war.

Nach seinem 6:1-Sieg gegen Routinier Raymond van Barneveld am Freitag nahm Littler noch einmal Stellung: "Viele sagten, es sei als Kompliment gemeint gewesen - vielleicht lag ich falsch, vielleicht nicht."

Was war passiert?

Nach einem knappen Sieg am vergangenen Wochenende lobte Schindler das starke Scoring seines Gegners William O’Connor: "Drei Legs in Folge mit 140ern und 150ern - da jagt man nur noch Schatten hinterher. Aber ich wusste, dass er dieses Niveau nicht über das gesamte Spiel hinweg halten konnte. Das hätte nicht einmal Luke Littler geschafft."

Littler fasste das wohl als Affront auf und postete die Schindler-Aussage mit der Anmerkung "Ich lebe mietfrei in seinem Kopf". Von Darts-Fans blies dem Briten daraufhin auch Gegenwind ins Gesicht. Schindlers Vergleich sei ein Zeichen der Anerkennung gewesen.