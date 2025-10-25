Darts
Darts-Zoff: Luke Littler vs. Martin Schindler - "Warum erwähnt er mich überhaupt?"
- Veröffentlicht: 25.10.2025
- 11:11 Uhr
Darts-Weltmeister Luke Littler legt noch einmal verbal gegen Martin Schindler nach. Aber der Brite räumt auch ein, dass der Disput aus dem Nichts bloß ein Missverständnis sein könnte.
Am Wochenende der European Darts Championship in Dortmund (European Darts Championship vom 23. bis 26. Oktober live auf Joyn) geht es auch neben dem Oche hoch her.
Denn noch immer scheint Weltmeister Luke Littler mit einem Vergleich von Martin Schindler aus der Vorwoche zu hadern, der wohl eigentlich als Lob für den 18-jährigen Briten gemeint war.
Nach seinem 6:1-Sieg gegen Routinier Raymond van Barneveld am Freitag nahm Littler noch einmal Stellung: "Viele sagten, es sei als Kompliment gemeint gewesen - vielleicht lag ich falsch, vielleicht nicht."
Was war passiert?
Nach einem knappen Sieg am vergangenen Wochenende lobte Schindler das starke Scoring seines Gegners William O’Connor: "Drei Legs in Folge mit 140ern und 150ern - da jagt man nur noch Schatten hinterher. Aber ich wusste, dass er dieses Niveau nicht über das gesamte Spiel hinweg halten konnte. Das hätte nicht einmal Luke Littler geschafft."
Littler fasste das wohl als Affront auf und postete die Schindler-Aussage mit der Anmerkung "Ich lebe mietfrei in seinem Kopf". Von Darts-Fans blies dem Briten daraufhin auch Gegenwind ins Gesicht. Schindlers Vergleich sei ein Zeichen der Anerkennung gewesen.
Littler legt nach: "Warum erwähnt er mich überhaupt?"
Doch auch das ist Littler wohl nicht recht, wie er am Freitag bekräftigte: "Ich habe nur gepostet, weil er davon sprach, dass William O’Connor 105 oder 110 Punkte Average gespielt hatte. Dann sagte er: 'Das kann nicht mal ich.' Da dachte ich mir: Warum erwähnt er mich überhaupt? Also habe ich reagiert. Aber gut, es ist, wie es ist."
Eigentlich reagiere Littler in den sozialen Medien nicht auf alles, "aber wenn, dann richtig".
"Viele feiern es, wenn ich kontere. Manche sagen, ich soll es lieber sein lassen, aber manchmal muss ich einfach", so Littler weiter: "Ich sollte das wahrscheinlich nicht so oft machen – aber ich bin jung. Viele denken, das geht mir zu nahe, aber ich kann darüber lachen. Man sollte das nicht zu ernst nehmen – es macht einfach Spaß."