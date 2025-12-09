Die Darts-WM 2026 wird mit Spannung erwartet. Wer kann Luke Littler vom Thron stoßen? Oder verteidigt der Superstar seinen Titel? ran zeigt die Titel-Favoriten im Überblick. Von Philipp Schmalz Die Darts-WM 2026 ist das große Sport-Highlight im Dezember und zum Jahreswechsel! 128 Spieler wollen den größten Titel im Darts-Sport gewinnen. Zwar ist das Feld in den vergangenen Jahren merklich zusammengerückt, trotzdem gibt es mit Luke Littler und Luke Humphries zwei klare Titel-Favoriten.

Hinter den beiden Engländern macht sich allerdings eine große Anzahl Spieler bereit, die zur Stelle sein dürften, wenn "die Lukes" im Alexandra Palace schwächeln sollten. ran gibt einen Überblick über die größten Titelfavoriten bei der Darts-WM 2026!

Luke Littler: Der Titelverteidiger © AFP/SID/Ben STANSALL

Luke Humphries: Vom Gejagten zum Jäger © Action Plus

Vor zwei Jahren erklomm Luke Humphries den Darts-Olymp, schlug im Finale den damals 17-Jährigen Luke Littler. Seither gelten die beiden Engländer bei jedem Turnier zu den Top-Favoriten, stehen in der Regel immer ein My über dem Rest des Feldes. 2025 triumphierte "Cool Hand Luke" in der Premier League und beim World Masters. In drei weiteren Finals zog er den Kürzeren. Bei den Players Championship Finals - der Generalprobe vor der WM - musste er nach einer 5:6-Niederlage gegen Gian van Veen bereits nach der 1. Runde die Segel streichen. Trotzdem wird Humphries als ärgster Littler-Rivale gesehen. Vor allem seine Konstanz im Jahr 2025 spricht für den Ex-Weltmeister, der unbedingt zurück auf den Thron will.

Gian van Veen: Der Thronfolger © 2025 Getty Images

Kaum ein Spieler spielte sich 2025 so sehr in den Fokus wie Gian van Veen. Der Niederländer erreichte sowohl bei den UK Open als auch beim World Matchplay das Viertelfinale, bevor er sich bei der Darts-EM in Dortmund im Oktober zum Europameister krönte. Ob dem Niederländer bei der WM Ähnliches gelingen kann, bleibt abzuwarten. Auf dem Zettel sollte man den 23-Jährigen aber allemal haben. Gian van Veen: Das ist der Europameister

Gerwyn Price: Der Provokateur © Action Plus

Der Weltmeister von 2021 wartet seit mittlerweile ca. zweieinhalb Jahren auf einen Major-Titel, präsentierte sich nach einem Formtief zuletzt aber wieder in guter Form. Vor allem auf der Pro Tour zeigte sich der Waliser von seiner besten Seite und beendete das Jahr auf Rang eins des Rankings. Aber auch bei den Major-Turnieren war Gerwyn Price schwer zu schlagen. Drei Viertelfinals sowie zwei Halbfinaleinzüge (bei den letzten beiden Turnieren vor der WM) sprechen eine deutliche Sprache. Mit "Gezzy" ist zu rechnen, wenn er seine gute Form auch im "Ally Pally" ans Board bringen kann.

Michael van Gerwen: Das große Fragezeichen © 2025 Getty Images

Viele Jahre war Michael van Gerwen der Dominator im Darts-Sport. Diese Zeit ist allerdings längst vorbei. "Mighty Mike" hat ein schwieriges Jahr hinter sich, musste aufgrund einer Nackenverletzung und mehreren Operationen im Mundbereich zeitweise sogar eine Pause einlegen. Trotzdem ließ der Niederländer seine Klasse immer wieder aufblitzen, erreichte bei der EM das Halbfinale und gewann im September die World Series of Darts Finals. Schon vor der letzten WM standen hinter van Gerwen einige Fragezeichen, dennoch spielte er sich bis ins Finale vor. Bei der WM 2026 wäre ein solcher Run zwar nochmal deutlich überraschender, einen der besten Spieler der Geschichte sollte man aber nie abschreiben.

Stephen Bunting, Josh Rock, Jonny Clayton und Co.: Die Herausforderer © Pro Sports Images

Stephen Bunting, der im vergangenen Jahr im Halbfinale stand, führt das breite Feld hinter Littler, Humphries und van Gerwen an. Dem Engländer ist einiges zuzutrauen. Gleiches gilt aber auch für Josh Rock, Jonny Clayton, Danny Noppert, Chris Dobey, Ross Smith, Martin Schindler, Nathan Aspinall oder Damon Heta. Während früher lediglich zwei, drei Spieler wirklich das Zeug zum Weltmeister hatten, gibt es mittlerweile zahlreiche Spieler, die in der Lage sind, bei der WM zu überraschen und letztendlich den Titel zu gewinnen.

James Wade: Der Ungekrönte © Action Plus

James Wade gehört seit fast zwei Jahrzehnten zu den konstantesten Spielern der Darts-Szene und gewann zahlreiche Titel. Ein Triumph bei der WM würde die Karriere von "The Machine" krönen und den Engländer endgültig zu einem der besten Spieler der Geschichte machen. Doch die WM und Wade waren zuletzt keine Freunde. Dreimal in Folge war bereits in Runde zwei Schluss. Für den WM-Sieg müsste Wade wohl die besten drei Darts-Wochen seines Lebens spielen, zumal er seinerzeit immer von einer guten Doppel-Quote abhängig war. Das Jahr 2025 dürfte Wade jedoch Selbstvertrauen geschenkt haben. Bei den UK Open und beim World Matchplay verlor er erst im Finale, bei der EM und den PC Finals erreichte er das Viertelfinale. In den vergangenen Jahren betonte Wade selbst immer, dass er in seiner Karriere noch eine Weltmeisterschaft gewinnen wird. Ist es in diesem Jahr so weit? Oder bleibt der Linkshänder doch für immer der "Ungekrönte"?

Michael Smith, Rob Cross und Co.: Die Problemkinder © Every Second Media

Was können die Ex-Weltmeister Michael Smith und Rob Cross zeigen? In welcher Form befinden sich Dave Chisnall, Daryl Gurney, Dimitri van den Bergh oder Joe Cullen? Einige große Namen spielten in den vergangenen Monaten eher enttäuschend und sind vor der WM absolute Wundertüten.

Gary Anderson und Peter Wright: Die Altmeister © Jan Huebner

Gary Anderson hat seine beste Zeit sehr wahrscheinlich bereits hinter sich. Auch das Jahr 2025 war schwierig für den zweimaligen Titelträger. Doch der "Flying Scotsman" ist immer wieder für eine Überraschung gut. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich Anderson bei der WM auf einmal in Topform zeigt und einen tiefen Run hinlegt. Anders sieht das womöglich bei Peter Wright aus. Der Publikumsliebling befindet sich seit Jahren in einem Formloch. Derzeit ist völlig unklar, ob "Snakebite" es nochmal zurück in die Spitzengruppe schafft.

Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Co.: Die Deutschen © IMAGO/SID/Christian Schulze

2023 2024 2025 2026 1. Runde 2. Runde 3. Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale PDC Weltmeisterschaft 22:04 Luke Littler L. Littler 3:0 3 3 3 3 0 2 2 1 Beendet D. Labanauskas Darius Labanauskas 22:59 Madars Razma M. Razma 3:1 3 3 2 3 3 1 2 3 1 2 Beendet J.van den Herik Jamai van den Herik 13:49 Niels Zonneveld N. Zonneveld 3:0 3 3 3 3 0 2 2 0 Beendet H. Puha Haupai Puha 14:43 Ian White I. White 2:1 2 3 3 2 1 1 0 3 Gestartet M. King Mervyn King 15:50 Ryan Searle R. Searle -:- 0 0 C. Landman Chris Landman 16:50 Rob Cross R. Cross -:- 0 0 C. Dekker Cor Dekker 20:15 Ross Smith R. Smith -:- 0 0 A. Harrysson Andreas Harrysson 21:00 Ricky Evans R. Evans -:- 0 0 M. Leung Man Lok Leung 22:00 Gian van Veen G. van Veen -:- 0 0 C.Reyes Cristo Reyes 23:00 Damon Heta D. Heta -:- 0 0 S. Lennon Steve Lennon