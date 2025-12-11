- Anzeige -

Arno Merk vs. Kim Huybrechts Merk darf den WM-Auftakt spielen, bekommt es dort aber mit Huybrechts zu tun. Die Nummer 163 der Welt gegen die Nummer 53 der Welt. Eigentlich eine klare Sache, aber: Die Form spricht aktuell tatsächlich für den Deutschen. Der gewann erst vor knapp einem Monat die Super League und damit sein Ticket für die WM. Huybrechts hingegen pendelt oft zwischen Genie und Wahnsinn. Ruft er sein Potenzial ab, dürfte Merk chancenlos sein, doch der Belgier geht nicht umsonst "nur" als 53. der Welt in das Turnier. Seine schlechteste Platzierung seit 15 Jahren. Es war bislang nicht das Jahr des Kim Huybrechts. Die große Überraschung direkt zum Auftakt? Warum eigentlich nicht? ran-Tipp: Arno Merk

Martin Schindler vs. Stephen Burton Deutschlands Nummer eins im Darts, aber auch ein Spieler, der häufig erst in ein Turnier finden muss, oder sonst früh ausscheidet. Vergangenes Jahr war bei der WM bereits in Runde eins mit 0:3 gegen Callan Rydz Schluss. Dieses Jahr geht Schindler als Nummer 13 der Welt ins Turnier. Gewann 2025 bei der Austrian Darts Open bereits seinen dritten Titel auf der European Tour. Im "Ally Pally" trifft er nun in Runde eins auf Stephen Burton. ran-Tipp: Martin Schindler

Ricardo Pietreczko vs. Jose de Sousa Keine leichte Aufgabe für "Pikachu". Doch die besten Tage von Jose de Sousa scheinen in der Vergangenheit zu liegen. Die ehemalige Nummer sieben der Welt läuft auch in diesem Jahr seiner Form hinterher. Für Pietreczko gilt es, das Achtelfinale aus dem Vorjahr im besten Fall zu bestätigen! ran-Tipp: Ricardo Pietreczko

Gabriel Clemens vs. Alex Spellman Der einstige WM-Halbfinalist (2023) gegen den relativ unbekannten US-Amerikaner. Doch Clemens läuft seiner Top-Form in diesem Jahr hinterher. Es ist eine Saison zum Vergessen für den "German Giant". Auf der anderen Seite steht mit Alex Spellman ein Spieler aus Nordamerika, der nicht auf der (europäischen) Tour der PDC auftritt. Allerdings konnte Spellman bereits auf der CDC Tour (Nordamerikas professionelle Darts-Liga und ein Ableger der PDC) und in der WDF (Nummer vier der Weltrangliste) Erfolge feiern. Darts-WM 2026: Luke Littler, Luke Humphries und wer noch? Das sind die Titel-Favoriten

Darts-WM 2026: Chancen der acht Deutschen - Überraschen Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Co.? Darunter in diesem Jahr die Titel beim Cleveland Extravaganza, dem USA Darts Classic und dem Virginia Beach Classic. Er könnte für Clemens zum Stolperstein werden. ran-Tipp: Alex Spellman

Niko Springer vs. Joe Comito Gute Voraussetzungen für Niko Springer. Erst im August gewann er als erst vierter Deutscher mit der Hungarian Darts Trophy einen Titel auf der European Tour. Beim Grand Slam of Darts im November scheiterte er erst im Achtelfinale an Landsmann Lukas Wenig - setzte sich zuvor aber in der Gruppenphase gegen die Ex-Weltmeister Michael van Gerwen und Michael Smith durch. Springer ist gut in Form und hat mit Joe Comito ein dankbares Erstrunden-Los. ran-Tipp: Niko Springer

Lukas Wenig vs. Wesley Plaisier Auch Wenig ist in diesem Jahr stark in Form. Beim Grand Slam of Darts belegte "Luu" in einer Gruppe mit Jonny Clayton, Danny Noppert und Cam Crabtree Rang eins und setzte sich im Achtelfinale gegen Landsmann Springer durch, ehe im Viertelfinale gegen Noppert Schluss war. Mit dem Niederländer Wesley Plaisier bekommt er einen Gegner auf Augenhöhe, den die Buchmacher sogar leicht favorisiert sehen. Wir setzen hier einfach mal die deutsche Brille auf. ran-Tipp: Lukas Wenig

Max Hopp vs. Martin Lukeman Für Max Hopp ist bereits die Qualifikation für die Darts-WM ein voller Erfolg. Nach zuletzt tristen Jahren ohne WM-Teilnahme oder gar Tour Card ist Hopp wieder im Spitzen-Darts angekommen und spielt seine neunte WM. Sein Gegner Martin Lukeman spielt nach einem starken Jahr 2024 in dieser Saison wieder eher schwächer. Auch die Buchmacher sehen in Hopp den Favoriten – wir natürlich auch. ran-Tipp: Max Hopp

Dominik Grüllich vs. Jermaine Wattimena Das härteste Los aus deutscher Sicht hat eindeutig Dominik Grüllich gezogen. Der bekommt es schon in Runde eins mit Jermaine Wattimena zu tun, der Nummer 19 der Welt. Beim World Matchplay und dem European Championship stand der Niederländer dieses Jahr im Viertelfinale. Bei den Players Championship Finals sogar im Halbfinale. Dazu kommen zwei Siege bei der Players Championship-Turnierserie, bei denen er Lukas Wenig und Nathan Aspinall im Finale schlug. Das wird hart für Grüllich. ran-Tipp: Jermaine Wattimena

Luke Littler vs. Darius Labanauskas Die Nummer eins der Welt. Der Titelverteidiger. Der Sieger des World Matchplay, des World Grand Prix, der UK Open und des Grand Slam of Darts. Gegner ist der Litauer Darius Labanauskas, der sich als zweitstärkster Spieler der Challenge Tour entpuppte. Dort gewann er drei der 24 Stops, sicherte sich somit die Tour Card und die WM-Qualifikation. Dennoch: Das sollte für Littler ein klares Ding werden. ran-Tipp: Luke Littler

Luke Humphries vs. Ted Evetts Für den zweiten Luke aus England sind es ähnliche Voraussetzungen wie für den jüngeren Luke. Humphries gilt neben Littler als Top-Favorit und auch sein Erstrunden-Gegner entstammt der Challenge Tour. Darts-WM 2026 heute live: Die Preisgelder von Luke Littler und Co. Evetts gewann dort einen Stop und schloss die Turnier-Serie als Dritter ab. Auch für Humphries keine wirkliche Hürde. ran-Tipp: Luke Humphries

Michael van Gerwen vs. Mitsuhiko Tatsunami Bei manchen Wettanbietern kann man gar nicht auf Michael van Gerwen wetten, da die Quote zu gering und van Gerwens Favoriten-Rolle viel zu groß ist. Ähnlich sehen wir es. Sorry, auch wenn er Sieger der PDJ Steel Darts Japan Tour 2025 ist. ran-Tipp: Michael van Gerwen

Gerwyn Price vs. Adam Gawlas Littler, Humphries, van Gerwen … stolpert eigentlich überhaupt ein Favorit in Runde eins? Ja! Aber es ist auch nicht Gerwyn Price. Der trifft auf den erst 23-jährigen Tschechen Adam Gawlas. Dem steht eine glorreiche Zukunft in der PDC bevor, doch gegen Price ist in diesem Jahr noch in Runde eins Schluss. ran-Tipp: Gerwyn Price

Daryl Gurney vs. Beau Greaves Apropos in Runde eins Schluss. Danach sieht es unserer Meinung nach für Daryl Gurney, der zumindest zum erweiterten Favoriten-Kreis gehört, aus. Gurney bekommt es mit der aktuell formstärksten Frau der PDC zu tun: Beau Greaves. Die gewann in diesem Jahr 18 (!) der 24 Events der PDC Women's Series. Dazu zwei Stops der Challenge Tour, bei denen sie sich im Finale gegen den späteren Tour Champion Stefan Bellmont und Schottlands Alt-Star John Henderson durchsetzte. Mit einem Final-Average von 101,55. Dazu schlug sie Littler im Oktober bei der PDC World Youth Championship im Halbfinale. Gurney, der mit Josh Rock für Nordirland immerhin den World Cup of Darts in diesem Jahr gewann, wird es schwer haben. ran-Tipp: Beau Greaves

VIDEO: Darts-WM - Russ Bray tippt: Dieser Star wird Weltmeister

Stephen Bunting vs. Sebastian Bialecki Sehr unangenehmer Gegner für Stephen Bunting und ein echter Stolperstein. Die Nummer vier der Welt kam nach dem Halbfinale bei der Darts-WM im Vorjahr über kein Viertelfinale bei den Major-Turnieren 2025 heraus. Natürlich ist Bunting mit jeweils zwei Siegen bei den Players Championships und der World Series trotzdem Favorit, doch auch Bialecki konnte in diesem Jahr schon eine Station der Players Championship gewinnen. Dabei schlug er im Turnierverlauf unter anderem Danny Noppert, Gian van Veen und Niels Zonneveld. Wir tippen auf die Sensation. ran-Tipp: Sebastian Bialecki

Gian van Veen vs. Cristo Reyes Er ist nach Littler der Jung-Star der Darts-WM: Gian van Veen. Ende Oktober gewann er die European Darts Championship, besiegte dort im Finale Humphries und sicherte sich im Oktober bei der PDC World Youth Championship im Finale den Titel gegen Greaves. Mit Cristo Reyes trifft van Veen auf einen früheren Achtelfinalisten, der seine Karriere aktuell noch einmal neu aufleben lässt. ran-Tipp: Gian van Veen