Darts-WM 2026

Darts-WM 2026: ran tippt die deutschen Partien - welche Top-Favoriten scheitern früh?

  • Aktualisiert: 11.12.2025
  • 18:18 Uhr
  • Jan Horstkötter

Die Darts-WM steht in den Startlöchern. ran blickt auf die ersten Duelle der acht deutschen Starter und gibt einen Tipp ab. Auch bei den Favoriten könnte es zur ein oder anderen Überraschung kommen.

von Jan Horstkötter

Endlich wieder Darts-WM! Das Highlight des Jahres beginnt am Donnerstag. Der deutsche Profi Arno Merk hat dabei das Auftaktmatch gegen den Belgier Kim Huybrechts (ab 20 Uhr spielen im kostenlosen Livestream auf Joyn).

Neben Merk sind mit Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Niko Springer, Lukas Wenig, Max Hopp und Dominik Grüllich noch sieben weitere deutsche Darts-Spieler im "Ally Pally" am Start.

Aber auch die Favoriten um Luke Littler, Luke Humphries, Michael van Gerwen und Co. bekommen es teils mit interessanten Auftaktgegnern zu tun.

ran blickt auf die erste Runde der Darts-WM und gibt zu den wichtigsten Partien eine Prognose ab. Wie viele Deutsche stehen in Runde zwei, welche Favoriten stolpern früh?

Luke Littler

Darts-WM 2026 ab 11. Dezember

Alle Sport1-Übertragungen hier kostenlos streamen

Arno Merk vs. Kim Huybrechts

Merk darf den WM-Auftakt spielen, bekommt es dort aber mit Huybrechts zu tun. Die Nummer 163 der Welt gegen die Nummer 53 der Welt. Eigentlich eine klare Sache, aber: Die Form spricht aktuell tatsächlich für den Deutschen. Der gewann erst vor knapp einem Monat die Super League und damit sein Ticket für die WM.

Huybrechts hingegen pendelt oft zwischen Genie und Wahnsinn. Ruft er sein Potenzial ab, dürfte Merk chancenlos sein, doch der Belgier geht nicht umsonst "nur" als 53. der Welt in das Turnier. Seine schlechteste Platzierung seit 15 Jahren. Es war bislang nicht das Jahr des Kim Huybrechts. Die große Überraschung direkt zum Auftakt? Warum eigentlich nicht?

ran-Tipp: Arno Merk

Martin Schindler vs. Stephen Burton

Deutschlands Nummer eins im Darts, aber auch ein Spieler, der häufig erst in ein Turnier finden muss, oder sonst früh ausscheidet. Vergangenes Jahr war bei der WM bereits in Runde eins mit 0:3 gegen Callan Rydz Schluss.

Dieses Jahr geht Schindler als Nummer 13 der Welt ins Turnier. Gewann 2025 bei der Austrian Darts Open bereits seinen dritten Titel auf der European Tour. Im "Ally Pally" trifft er nun in Runde eins auf Stephen Burton.

ran-Tipp: Martin Schindler

Ricardo Pietreczko vs. Jose de Sousa

Keine leichte Aufgabe für "Pikachu". Doch die besten Tage von Jose de Sousa scheinen in der Vergangenheit zu liegen. Die ehemalige Nummer sieben der Welt läuft auch in diesem Jahr seiner Form hinterher.

Für Pietreczko gilt es, das Achtelfinale aus dem Vorjahr im besten Fall zu bestätigen!

ran-Tipp: Ricardo Pietreczko

Gabriel Clemens vs. Alex Spellman

Der einstige WM-Halbfinalist (2023) gegen den relativ unbekannten US-Amerikaner. Doch Clemens läuft seiner Top-Form in diesem Jahr hinterher. Es ist eine Saison zum Vergessen für den "German Giant".

Auf der anderen Seite steht mit Alex Spellman ein Spieler aus Nordamerika, der nicht auf der (europäischen) Tour der PDC auftritt. Allerdings konnte Spellman bereits auf der CDC Tour (Nordamerikas professionelle Darts-Liga und ein Ableger der PDC) und in der WDF (Nummer vier der Weltrangliste) Erfolge feiern.

Darunter in diesem Jahr die Titel beim Cleveland Extravaganza, dem USA Darts Classic und dem Virginia Beach Classic. Er könnte für Clemens zum Stolperstein werden.

ran-Tipp: Alex Spellman

Niko Springer vs. Joe Comito

Gute Voraussetzungen für Niko Springer. Erst im August gewann er als erst vierter Deutscher mit der Hungarian Darts Trophy einen Titel auf der European Tour. Beim Grand Slam of Darts im November scheiterte er erst im Achtelfinale an Landsmann Lukas Wenig - setzte sich zuvor aber in der Gruppenphase gegen die Ex-Weltmeister Michael van Gerwen und Michael Smith durch.

Springer ist gut in Form und hat mit Joe Comito ein dankbares Erstrunden-Los.

ran-Tipp: Niko Springer

Lukas Wenig vs. Wesley Plaisier

Auch Wenig ist in diesem Jahr stark in Form. Beim Grand Slam of Darts belegte "Luu" in einer Gruppe mit Jonny Clayton, Danny Noppert und Cam Crabtree Rang eins und setzte sich im Achtelfinale gegen Landsmann Springer durch, ehe im Viertelfinale gegen Noppert Schluss war.

Mit dem Niederländer Wesley Plaisier bekommt er einen Gegner auf Augenhöhe, den die Buchmacher sogar leicht favorisiert sehen. Wir setzen hier einfach mal die deutsche Brille auf.

ran-Tipp: Lukas Wenig

Darts-WM 2026: Order of Merit vor dem Turnier - Luke Littler grüßt von der Spitze

1 / 40
<em><strong>Darts: Die aktuelle Order of Merit</strong><br>Die Darts-WM 2026 steht an. Das Jahr hat die Order of Merit ordentlich durcheinandergewirbelt. Ein Ex-Weltmeister rutschte weit ab, ein Deutscher kletterte in die Top 16. Die aktuelle Darts-Geldrangliste (Quelle: dartsrankings.com; Stand: 02. Dezember 2025). </em>
© Every Second Media

Darts: Die aktuelle Order of Merit
Die Darts-WM 2026 steht an. Das Jahr hat die Order of Merit ordentlich durcheinandergewirbelt. Ein Ex-Weltmeister rutschte weit ab, ein Deutscher kletterte in die Top 16. Die aktuelle Darts-Geldrangliste (Quelle: dartsrankings.com; Stand: 02. Dezember 2025).

<strong>Platz 93: Max Hopp (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 33.250
© 2020 Getty Images

Platz 93: Max Hopp (GER)
Preisgeld in Pfund: 33.250

<strong>Platz 64: Lukas Wenig (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 86.250
© Action Plus

Platz 64: Lukas Wenig (GER)
Preisgeld in Pfund: 86.250

<strong>Platz 60: Mensur Suljovic (AUT)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 92.750
© Kessler-Sportfotografie

Platz 60: Mensur Suljovic (AUT)
Preisgeld in Pfund: 92.750

<strong>Platz 56: Florian Hempel (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 103.750
© Action Plus

Platz 56: Florian Hempel (GER)
Preisgeld in Pfund: 103.750

<strong>Platz 52: Niko Springer (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 114.750
© Action Plus

Platz 52: Niko Springer (GER)
Preisgeld in Pfund: 114.750

<strong>Platz 47: Gabriel Clemens (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 144.250
© 2023 Getty Images

Platz 47: Gabriel Clemens (GER)
Preisgeld in Pfund: 144.250

<strong>Platz 33: Ricardo Pietreczko (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 283.000 Pfund
© Pro Sports Images

Platz 33: Ricardo Pietreczko (GER)
Preisgeld in Pfund: 283.000 Pfund

<strong>Platz 32: Joe Cullen (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 285.000
© 2023 Getty Images

Platz 32: Joe Cullen (ENG)
Preisgeld in Pfund: 285.000

<strong>Platz 31: Wessel Nijman (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 295.750
© Action Plus

Platz 31: Wessel Nijman (NED)
Preisgeld in Pfund: 295.750

<strong>Platz 30: Peter Wright (SCO)</strong><br>- Preisgeld in Pfund: 301.500
© Action Plus

Platz 30: Peter Wright (SCO)
- Preisgeld in Pfund: 301.500

<strong>Platz 29: Dirk van Duijvenbode (NED)</strong><br>- Preisgeld in Pfund: 309.750
© Action Plus

Platz 29: Dirk van Duijvenbode (NED)
- Preisgeld in Pfund: 309.750

<strong>Platz 28: Michael Smith (ENG)</strong><br>- Preisgeld in Pfund: 313.500
© 2023 Getty Images

Platz 28: Michael Smith (ENG)
- Preisgeld in Pfund: 313.500

<strong>Platz 27: Ritchie Edhouse (ENG)</strong><br>- Preisgeld in Pfund: 316.500
© Pro Sports Images

Platz 27: Ritchie Edhouse (ENG)
- Preisgeld in Pfund: 316.500

<strong>Platz 26: Cameron Menzies (SCO)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 325.250
© Action Plus

Platz 26: Cameron Menzies (SCO)
Preisgeld in Pfund: 325.250

<strong>Platz 25: Luke Woodhouse (ENG)</strong>&nbsp;<br>Preisgeld in Pfund: 330.500
© Action Plus

Platz 25: Luke Woodhouse (ENG) 
Preisgeld in Pfund: 330.500

<strong>Platz 24: Ryan Joyce (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 335.000
© Action Plus

Platz 24: Ryan Joyce (ENG)
Preisgeld in Pfund: 335.000

<strong>Platz 23: Dimitri Van den Bergh (BEL)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 335.250
© 2023 Getty Images

Platz 23: Dimitri Van den Bergh (BEL)
Preisgeld in Pfund: 335.250

<strong>Platz 22: Daryl Gurney (NIR)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 356.500
© Action Plus

Platz 22: Daryl Gurney (NIR)
Preisgeld in Pfund: 356.500

<strong>Platz 21: Dave Chisnall (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 387.500
© Action Plus

Platz 21: Dave Chisnall (ENG)
Preisgeld in Pfund: 387.500

<strong>Platz 20: Ryan Searle (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 393.000
© 2023 Getty Images

Platz 20: Ryan Searle (ENG)
Preisgeld in Pfund: 393.000

<strong>Platz 19: Jermaine Wattimena (NED)</strong>&nbsp;<br>Preisgeld in Pfund: 403.000
© Pro Sports Images

Platz 19: Jermaine Wattimena (NED) 
Preisgeld in Pfund: 403.000

<strong>Platz 18: Mike De Decker (BEL)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 413.500
© 2024 Getty Images

Platz 18: Mike De Decker (BEL)
Preisgeld in Pfund: 413.500

<strong>Platz 17: Rob Cross (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 429.000
© Action Plus

Platz 17: Rob Cross (ENG)
Preisgeld in Pfund: 429.000

<strong>Platz 16: Damon Heta (AUS)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 439.000
© Action Plus

Platz 16: Damon Heta (AUS)
Preisgeld in Pfund: 439.000

<strong>Platz 15: Nathan Aspinall (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 440.000
© Action Plus

Platz 15: Nathan Aspinall (ENG)
Preisgeld in Pfund: 440.000

<strong>Platz 14: Gary Anderson (SCO)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 444.500
© 2023 Getty Images

Platz 14: Gary Anderson (SCO)
Preisgeld in Pfund: 444.500

<strong>Platz 13: Martin Schindler (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 448.250
© 2023 Getty Images

Platz 13: Martin Schindler (GER)
Preisgeld in Pfund: 448.250

<strong>Platz 12: Ross Smith (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 457.750
© Action Plus

Platz 12: Ross Smith (ENG)
Preisgeld in Pfund: 457.750

<strong>Platz 11: Josh Rock (NIR)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 510.500
© Pro Sports Images

Platz 11: Josh Rock (NIR)
Preisgeld in Pfund: 510.500

<strong>Platz 10: Gian van Veen (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 520.000
© Harald Deubert

Platz 10: Gian van Veen (NED)
Preisgeld in Pfund: 520.000

<strong>Platz 9: Gerwyn Price (WAL)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 521.000
© Action Plus

Platz 9: Gerwyn Price (WAL)
Preisgeld in Pfund: 521.000

<strong>Platz 8: Chris Dobey (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 530.250
© Action Plus

Platz 8: Chris Dobey (ENG)
Preisgeld in Pfund: 530.250

<strong>Platz 7: James Wade (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 534.250
© Pro Sports Images

Platz 7: James Wade (ENG)
Preisgeld in Pfund: 534.250

<strong>Platz 6: Danny Noppert (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 540.250
© 2022 Getty Images

Platz 6: Danny Noppert (NED)
Preisgeld in Pfund: 540.250

<strong>Platz 5: Jonny Clayton (WAL)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 560.000
© Pro Sports Images

Platz 5: Jonny Clayton (WAL)
Preisgeld in Pfund: 560.000

<strong>Platz 4: Stephen Bunting (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 593.750
© Action Plus

Platz 4: Stephen Bunting (ENG)
Preisgeld in Pfund: 593.750

<strong>Platz 3: Michael van Gerwen (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 681.250
© 2024 Getty Images

Platz 3: Michael van Gerwen (NED)
Preisgeld in Pfund: 681.250

<strong>Platz 2: Luke Humphries (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 1.572.000
© Pro Sports Images

Platz 2: Luke Humphries (ENG)
Preisgeld in Pfund: 1.572.000

<strong>Platz 1: Luke Littler (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 1.970.500
© Action Plus

Platz 1: Luke Littler (ENG)
Preisgeld in Pfund: 1.970.500

Max Hopp vs. Martin Lukeman

Für Max Hopp ist bereits die Qualifikation für die Darts-WM ein voller Erfolg. Nach zuletzt tristen Jahren ohne WM-Teilnahme oder gar Tour Card ist Hopp wieder im Spitzen-Darts angekommen und spielt seine neunte WM.

Sein Gegner Martin Lukeman spielt nach einem starken Jahr 2024 in dieser Saison wieder eher schwächer. Auch die Buchmacher sehen in Hopp den Favoriten – wir natürlich auch.

ran-Tipp: Max Hopp

Dominik Grüllich vs. Jermaine Wattimena

Das härteste Los aus deutscher Sicht hat eindeutig Dominik Grüllich gezogen. Der bekommt es schon in Runde eins mit Jermaine Wattimena zu tun, der Nummer 19 der Welt. Beim World Matchplay und dem European Championship stand der Niederländer dieses Jahr im Viertelfinale.

Bei den Players Championship Finals sogar im Halbfinale. Dazu kommen zwei Siege bei der Players Championship-Turnierserie, bei denen er Lukas Wenig und Nathan Aspinall im Finale schlug. Das wird hart für Grüllich.

ran-Tipp: Jermaine Wattimena

Luke Littler vs. Darius Labanauskas

Die Nummer eins der Welt. Der Titelverteidiger. Der Sieger des World Matchplay, des World Grand Prix, der UK Open und des Grand Slam of Darts.

Gegner ist der Litauer Darius Labanauskas, der sich als zweitstärkster Spieler der Challenge Tour entpuppte. Dort gewann er drei der 24 Stops, sicherte sich somit die Tour Card und die WM-Qualifikation. Dennoch: Das sollte für Littler ein klares Ding werden.

ran-Tipp: Luke Littler

Luke Humphries vs. Ted Evetts

Für den zweiten Luke aus England sind es ähnliche Voraussetzungen wie für den jüngeren Luke. Humphries gilt neben Littler als Top-Favorit und auch sein Erstrunden-Gegner entstammt der Challenge Tour.

Evetts gewann dort einen Stop und schloss die Turnier-Serie als Dritter ab. Auch für Humphries keine wirkliche Hürde.

ran-Tipp: Luke Humphries

Michael van Gerwen vs. Mitsuhiko Tatsunami

Bei manchen Wettanbietern kann man gar nicht auf Michael van Gerwen wetten, da die Quote zu gering und van Gerwens Favoriten-Rolle viel zu groß ist. Ähnlich sehen wir es. Sorry, auch wenn er Sieger der PDJ Steel Darts Japan Tour 2025 ist.

ran-Tipp: Michael van Gerwen

Gerwyn Price vs. Adam Gawlas

Littler, Humphries, van Gerwen … stolpert eigentlich überhaupt ein Favorit in Runde eins? Ja! Aber es ist auch nicht Gerwyn Price.

Der trifft auf den erst 23-jährigen Tschechen Adam Gawlas. Dem steht eine glorreiche Zukunft in der PDC bevor, doch gegen Price ist in diesem Jahr noch in Runde eins Schluss.

ran-Tipp: Gerwyn Price

Daryl Gurney vs. Beau Greaves

Apropos in Runde eins Schluss. Danach sieht es unserer Meinung nach für Daryl Gurney, der zumindest zum erweiterten Favoriten-Kreis gehört, aus. Gurney bekommt es mit der aktuell formstärksten Frau der PDC zu tun: Beau Greaves.

Die gewann in diesem Jahr 18 (!) der 24 Events der PDC Women's Series. Dazu zwei Stops der Challenge Tour, bei denen sie sich im Finale gegen den späteren Tour Champion Stefan Bellmont und Schottlands Alt-Star John Henderson durchsetzte. Mit einem Final-Average von 101,55. Dazu schlug sie Littler im Oktober bei der PDC World Youth Championship im Halbfinale.

Gurney, der mit Josh Rock für Nordirland immerhin den World Cup of Darts in diesem Jahr gewann, wird es schwer haben.

ran-Tipp: Beau Greaves

VIDEO: Darts-WM - Russ Bray tippt: Dieser Star wird Weltmeister

Stephen Bunting vs. Sebastian Bialecki

Sehr unangenehmer Gegner für Stephen Bunting und ein echter Stolperstein. Die Nummer vier der Welt kam nach dem Halbfinale bei der Darts-WM im Vorjahr über kein Viertelfinale bei den Major-Turnieren 2025 heraus.

Natürlich ist Bunting mit jeweils zwei Siegen bei den Players Championships und der World Series trotzdem Favorit, doch auch Bialecki konnte in diesem Jahr schon eine Station der Players Championship gewinnen. Dabei schlug er im Turnierverlauf unter anderem Danny Noppert, Gian van Veen und Niels Zonneveld. Wir tippen auf die Sensation.

ran-Tipp: Sebastian Bialecki

Gian van Veen vs. Cristo Reyes

Er ist nach Littler der Jung-Star der Darts-WM: Gian van Veen. Ende Oktober gewann er die European Darts Championship, besiegte dort im Finale Humphries und sicherte sich im Oktober bei der PDC World Youth Championship im Finale den Titel gegen Greaves.

Mit Cristo Reyes trifft van Veen auf einen früheren Achtelfinalisten, der seine Karriere aktuell noch einmal neu aufleben lässt.

ran-Tipp: Gian van Veen

James Wade vs. Ryusei Azemoto

Hach ja, der ewige Wade. Es ist seine 22. Darts-WM in Serie. Darunter waren bereits vier Halbfinal-Teilnahmen – aber zuletzt auch drei Mal am Stück das Zweitrunden-Aus. Dieses Mal gehen wir einen Schritt weiter und sagen: Es ist bereits in Runde eins Schluss.

Argumentativ lässt sich das schwer begründen. Mit Ryusei Azemoto ist Wades Gegner nicht gerade ein Top-Kaliber. Dennoch: Unser Gefühl sagt, dass es bei Wade auch in diesem Jahr eine WM zum Vergessen wird.

ran-Tipp: Ryusei Azemoto

