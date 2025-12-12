- Anzeige -
Darts-WM 2026: Arno Merk siegt in Runde 1! Deutscher mit kurioser Laufbahn - Karrierepause, Reality-TV, WM-Coup

  • Aktualisiert: 12.12.2025
  • 15:15 Uhr
  • Dominik Hager

Arno Merk bezwingt im ersten Spiel der Darts-WM 2026 Kim Huybrechts und sorgt damit für eine dicke Überraschung. Doch wer ist der deutsche Newcomer eigentlich und was können wir uns von ihm erwarten?

von Dominik Hager

Was für ein Paukenschlag!

Arno Merk lässt die deutschen Fans schon an Tag eins der Darts-WM 2026 im "Ally Pally" jubeln. Der deutsche Darts-Profi steht nach seinem 3:1-Erfolg über den Belgier Kim Huybrechts in der zweiten Runde.

Zuvor dürfte sein Name fast ausschließlich Experten und den eingefleischtesten Darts-Fans ein Begriff gewesen sein. ran nimmt den neuen Hoffnungsträger im deutschen Darts-Sport genauer unter die Lupe.

Arno Merk

Arno Merk: So begann seine Darts-Karriere

Merk konnte bereits in jungen Jahren erste Erfolgserlebnisse feiern. Im Jahr 2010 wurde er Deutscher Meister bei den Junioren, schob sich in der nationalen Junioren-Rangliste auf Position eins und nahm erstmals bei den World Masters teil. Nur ein Jahr später qualifizierte er sich für die BDO World Darts Championship.

Beinahe hätte der heute 33-Jährige seine Laufbahn aber schon im Alter von 18 Jahren beendet. Bei der BDO World Darts Championship 2011 schied er schließlich schon in der ersten Runde aus und bekam daraufhin Hass-Nachrichten, was heftig an ihm nagte.

"Mein WM-Match lief damals gar nicht gut. Danach tauchten einige Nachrichten in Internetforen auf, in denen man sich das Maul über mich zerrissen hat. Ich habe mir das zu Herzen genommen, bin kürzergetreten und habe mehr Fußball gespielt", erklärte er im Interview mit "Sport1".

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Das Wichtigste in Kürze

Arno Merk: Karriere-Pause und berufliche Tätigkeit in Italien

Die deutsche Darts-Hoffnung nahm zwischen 2012 und 2016 lediglich an Turnieren der WDF in Deutschland teil. Im Anschluss verschwand er noch mehr von der Darts-Bildfläche und wurde auch vom deutschen Verband nicht mehr gelistet.

Merk, der in Peine (Niedersachsen) geboren wurde, zog es 2016 im Alter von 24 Jahren aus beruflichen Gründen nach Italien. In Lentate sul Seveso arbeitete er als Techniker in einer Firma für Gewindebohrer und spielte auf Hobby-Ebene Fußball.

Darts verfolgte er nur noch am TV-Bildschirm, jedoch flammte so seine Liebe für den Sport wieder auf.

Arno Merk: So lief sein Comeback auf der Darts-Tour

Im Jahr 2023 kehrte Merk im Rahmen der Super League zurück und schaffte es bis ins Achtelfinale. Im Anschluss kämpfte er um den Erhalt einer Tour-Karte, scheiterte aber und konnte sich daher nur auf der PDC Challenge Tour beweisen.

Im April 2024 feierte Merk sein Debüt auf der European Tour, unterlag Luke Littler in Runde eins aber mit 0:6. Danach konnte er sein Niveau immer weiter steigern und erreichte im März 2025 erstmals das Viertelfinale auf der Challenge Tour.

Darts-WM 2026: Order of Merit vor dem Turnier - Luke Littler grüßt von der Spitze

Darts-WM 2026 nach Reality-TV: So hat sich Arno Merk für das Turnier qualifiziert

Der Comebacker nahm in diesem Jahr an der PDC Europe Next Gen teil und gewann zwei Turniere. Auf diese Weise konnte er sich für die Super League qualifizieren. Hier triumphierte er im Finale über Daniel Klose und sicherte sich somit sein Ticket für die Darts-WM 2026.

Kurioserweise hätte er sich um diesen Traum aber beinahe selbst gebracht, denn Merk war Teilnehmer des Reality-TV-Formats "Darts Party". Die Show wurde in der Dominikanischen Republik gedreht und hat dafür gesorgt, dass er einige Turniere auslassen musste.

"Die Formkurve ging danach auch für ein paar Wochen nach unten. Hätte ich nicht am Saisonende zwei NextGen-Events gewonnen, hätte ich tatsächlich wohl die Super League verpasst und wäre so nicht zur WM geflogen. Da wäre ich richtig genervt gewesen von mir selbst", berichtete er "Sport1".

Darts-WM 2026: So lief sein Debüt im Ally Pally

Merk hatte die Ehre, die Darts-WM im Rahmen des Matches gegen Huybrechts zu eröffnen. Der 166. des PDC-Rankings startete gegen den 53. der Weltrangliste exzellent und konnte mit einem Break zum Abschluss den ersten Satz mit 3:2 gewinnen.

Danach nahm er den Rückenwind mit und entschied den zweiten Satz mit 3:0 für sich. Zwar schlug Huybrechts zurück, jedoch ließ Merk im vierten Satz nichts anbrennen und gewann diesen erneut deutlich mit 3:0.

Mit einem starken, wenn auch nicht überragenden Average von 89,73 hielt er Huybrechts (86,24) in Schach und gewann verdient. Merk warf drei 180er in der Partie und verzeichnete eine Checkout-Quote von 40 Prozent.

Darts-WM 2026: Das ist der Walk-on-Song von Arno Merk

Als zwischenzeitlicher Wahl-Italiener hat sich Merk auch für einen italienischen Klassiker für seinen Walk-on-Song entschieden. "Es wird 'Sara perche ti amo' von Ricchi e Poveri sein. Das wird gut knallen. Das wird cool. Es ist eine Riesenehre, als Erster bei der größten WM einlaufen zu dürfen", erklärte er bereits im Vorfeld der WM bei "Sport1".

Der Song gilt als inoffizielle Klub-Hymne des AC Mailand und läuft vor jedem Heimspiel der "Rossoneri". Vielleicht ein gutes Omen, zumal die Mailänder nach 14. Spieltagen die Serie A anführen.

Darts-WM 2026: Wie geht es für Arno Merk weiter?

In der 2. Runde der Darts-WM trifft Merk entweder auf Peter Wright oder auf Noa-Lynn van Leuven. Ein Duell mit dem zweimaligen Weltmeister wäre für Merk mit Abstand das größte Highlight seiner Karriere.

"Ich kann es kaum erwarten. Wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich gerne gegen Peter spielen", verriet er auf der Pressekonferenz nach dem Auftakt-Match.

"Er ist eine Legende. Er wird von den Fans geliebt. Er ist zweimaliger Weltmeister. Es wäre ein sehr spezielles Match für mich", betonte der Debütant. "Ich mag ihn, ich respektiere ihn, aber wenn ich auf der Bühne bin, will ich gewinnen."

Doch auch ein Duell mit van Leuven, die als erste Frau einen Turniersieg auf der Challenge Tour feiern konnte, wäre eine große Herausforderung.

Bis dahin muss sich März aber noch einige Tage gedulden. Seit nächstes Match ist für den 23. Dezember terminiert. Am Sonntag reist der deutsche Shooting-Star mit seinem Anhang zurück in die Heimat. "Dort werde ich wahrscheinlich tausende Umarmungen abbekommen und genießen dürfen. Dann gilt es, wieder nur den Fokus auf das nächste Spiel zu setzen."

