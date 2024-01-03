Die Darts-WM 2026 steht vor der Tür: Fast schon selbstverständlich wieder mit dabei ist Luke Littler. ran wirft ein Blick auf die Darts-Sensation.

Luke Littler ist gerade einmal 18 Jahre alt und trotzdem schon jetzt das Gesicht einer neuen Darts-Generation. Seit seinem Durchbruch bei der WM gilt er als Ausnahmetalent, das die Bühne mit einer Abgeklärtheit erobert, die so gar nicht zu seinem Alter passen will. Kurz vor der kommenden Weltmeisterschaft fragen sich Fans und Experten, ob Littler seine Erfolgsgeschichte fortschreiben und den nächsten großen Titel holen kann.

Doch wer steckt hinter diesem Teenager, der die Darts Welt im Sturm erobert hat? Dieser Artikel wirft einen Blick auf seinen Weg nach oben und darauf, warum ausgerechnet er alle Rekorde ins Wanken bringt. ran wirft einen Blick auf alles rund um DIE Darts-Sensation: Luke Littler.

Luke Littler: Wer ist das Darts-Wunderkind? Luke Littler ist ein britischer Darts-Profi. Geboren wurde Littler am 21. Januar 2007 in Runcorn, England. Der WM-Finalist ist also gerade einmal 18 Jahre alt.

Luke Littler: Wie kam die Sensation zum Darts? Wie Video-Aufnahmen beweisen, hatte Littler seine ersten Darts-Pfeile bereits mit 18 Monaten in der Hand. Der Engländer spielt also schon seit beinahe 15 Jahren Darts. Im Alter von sechs Jahren soll Littler seine erste 180 geworfen haben. "Seit ungefähr zehn Jahren spiele ich richtiges Darts", sagte Littler selbst, der zuvor lediglich auf Magnet- oder Elektronik-Scheiben geworfen hatte.

Luke Littler: Was sind die bisherigen Erfolge des 18-Jährigen? Luke Littler erreichte gleich bei seinem WM-Debüt das Finale. Mit seinen 16 Jahren war er natürlich auch der jüngste Finalist der Geschichte. Auch bei seinem allerersten WM-Spiel 2024 in Runde 1 gegen Christian Kist stellte Littler eine Bestmarke auf. Mit einem Average von 106,12 Punkten erzielte er den höchsten Wert, den je ein WM-Neuling erreicht hat. Littler kam als PDC World Youth Champion zur WM 2024 in den Ally Pally. Am 26. November 2023 siegte er mit 6:4 gegen Gian van Veen. Das bescherte dem Briten neben der WM-Teilnahme einen Starplatz beim Grand Slam of Darts 2024 sowie 10.000 Pfund. Bereits im Jahr 2019 siegte Littler beim England Youth Grand Prix und der Isle of Man Masters Youth Competition (wie auch 2020). 2021 folgten der Jugend-Titel bei der England Open und sein erster Titel bei den Erwachsenen (Irish Open). Im Rahmen des JDC MCG Master Tournaments 2022 erzielte Littler im Alter von 14 Jahren einen 9-Darter. In 2022 und 2023 folgten weitere kleinere Turnier-Siege, die Littler immer weiter nach oben brachten. Besonders im letzten Jahr konnte er Erfolg nach Erfolg sammeln: Er wurde jüngster PDC-Weltmeister 2025, erreichte das WM-Finale 2024, gewann die Premier League (2024), den Grand Slam of Darts (2024 & 2025) und das World Matchplay (2025) und ist seit November 2025 Weltranglistenerster. Zu seinen weiteren Titeln zählen die UK Open (2025), der World Grand Prix (2025) und mehrere World Series Events.

Luke Littler: War er Favorit auf seine WM-Finalteilnahmen? Nein. Littler galt zwar seit geraumer Zeit als absolutes Ausnahmetalent und fiel durch seine Erfolge in jungen Jahren auf, aber der Final-Einzug 2024 hat jede gut gemeinte Prognose übertroffen. Auch wenn Littler sich vermeintlich auf dem leichteren Turnier-Baum-Pfad befand, sprach seine Leistung für sich. 2025 sah die Sache schon anders aus. Aufgrund seiner Erfolge über das gesamte Jahr hinweg gehörte er zu den absoluten Top-Favoriten auf den Titel und wurde diesem Status auch gerecht.

Luke Littler: Was sind Spitzname und Walk-On-Song des WM-Finalisten? Luke "The Nuke" Littler läuft zu "Greenlight" von Pitbull ft. Flo Rida & LunchMoney Lewis ein.

Luke Littler: Ist der Superstar vergeben? Luke Littler hat sein Privatleben bisher recht zurückhaltend behandelt. Aktuell ist öffentlich bekannt, dass er mit Faith Millar zusammen ist, einer 19-jährigen Kosmetikerin aus Wigan. Die beiden sollen sich Anfang 2025 kennengelernt haben und traten im Sommer 2025 erstmals gemeinsam bei einem großen Turnier in Erscheinung, womit die Beziehung offiziell bestätigt wurde.

Luke Littler: Fan von Manchester United und Kebab Neben dem Darts-Sport ist Littler also auch ein großer Fan des Fußballs. Wie er selbst aussagte, ist er Anhänger des kriselnden englischen Top-Klubs Manchester United. Littler ist aber auch ein großer Fan von Döner Kebab. Nach seinem Erstrunden-Erfolg bei der WM 2024 ging ein Bild Littlers mit einem Kebab in der Hand viral. "MailOnline" berichtet davon, dass das Leibgericht Littlers bei 7,99 Pfund liegt und das Darts-Wunderkind mit ein paar ungewöhnlichen Kebab-Zutaten überrascht. Seinen Döner bestellt Littler lediglich mit Fleisch, Mayonaise und Salat. Keine Spur von Kraut, Tomaten, weißer bzw. roter Soße oder Zwiebeln.

Mit welchen Darts spielt Luke Littler? Luke Littler nutzt die Target Luke Littler G1 Darts mit 23 Gramm, die er gemeinsam mit Target entwickelt hat. Die Pfeile bestehen zu 90 Prozent aus Tungsten und besitzen ein gerades Barrel Design. An der Vorderseite befindet sich ein Pixelgrip und am hinteren Ende ein tiefer Ringgrip, was eine besonders gute Kontrolle ermöglicht.

