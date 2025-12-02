Für Titelverteidiger Luke Littler steht bei der Darts-WM 2026 nicht das Rekordpreisgeld im Vordergrund.

Erstmals werden beim wichtigsten Darts-Turnier des Jahres insgesamt fünf Millionen Pfund, also rund 5,7 Millionen Euro, an Preisgeldern ausgeschüttet.

Der neue Weltmeister 2026 erhält dabei allein eine Million Pfund, umgerechnet etwa 1,1 Millionen Euro.

Luke Littler reist als Titelverteidiger und Topfavorit nach London. Der 18-Jährige startet am 11. Dezember in der ersten Runde gegen Darius Labanauskas aus Litauen.

"Als ich noch nicht Champion war, war ich nervös, und jetzt, wo ich als amtierender Champion antrete, bin ich natürlich auch ein bisschen nervös, aber sobald ich ein paar Legs hinter mir habe, bin ich sicher wieder voll da", wird "The Nuke" von "Sky Sports" zitiert.