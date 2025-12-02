- Anzeige -
Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn

Darts-WM 2026: Für Titelverteidiger Luke Littler sind WM-Preisgelder nebensächlich - Sein Fokus liegt auf dem Titel

  • Veröffentlicht: 02.12.2025
  • 11:40 Uhr
  • Julian Erbs

Für Titelverteidiger Luke Littler steht bei der Darts-WM 2026 nicht das Rekordpreisgeld im Vordergrund.

Erstmals werden beim wichtigsten Darts-Turnier des Jahres insgesamt fünf Millionen Pfund, also rund 5,7 Millionen Euro, an Preisgeldern ausgeschüttet.

Der neue Weltmeister 2026 erhält dabei allein eine Million Pfund, umgerechnet etwa 1,1 Millionen Euro.

Luke Littler reist als Titelverteidiger und Topfavorit nach London. Der 18-Jährige startet am 11. Dezember in der ersten Runde gegen Darius Labanauskas aus Litauen.

"Als ich noch nicht Champion war, war ich nervös, und jetzt, wo ich als amtierender Champion antrete, bin ich natürlich auch ein bisschen nervös, aber sobald ich ein paar Legs hinter mir habe, bin ich sicher wieder voll da", wird "The Nuke" von "Sky Sports" zitiert.

Luke Littler: "Ich werde auf jeden Fall nervös sein, das ist hundertprozentig sicher!"

"Ich würde nicht sagen, dass es schlimmer ist, denn ich weiß, was mich erwartet. Wenn ich nervös bin und anfange zu zittern oder so, weiß ich, was ich tun muss: Ich muss mich einfach beruhigen und hinter der Bühne etwas Wasser trinken. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall nervös sein, das ist hundertprozentig sicher", führte Littler aus.

Der letzte Spieler, dem es gelang, seinen Titel bei der Darts-WM zu verteidigen, war Gary Anderson im Jahr 2016. Für Luke Littler eröffnet sich nun die Chance, selbst Geschichte zu schreiben. Das Rekord-Preisgeld spielt für den jungen Engländer nach eigener Aussage nur eine untergeordnete Rolle.

"Es ist zehn Jahre her, dass jemand diesen Titel zweimal hintereinander gewonnen hat, das beschäftigt mich, und dann denke ich an das Geld", verdeutlichte Littler.

Der Weltranglistenerste erinnerte daran, dass Legenden wie Phil Taylor oder Michael van Gerwen große Turniere mehrfach gewonnen haben. "Ich muss einfach weitermachen", sagte Littler. "Ich muss weiterhin Titel gewinnen, ich muss weiterhin alle Titel dieser Art holen."

