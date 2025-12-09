Er kennt als legendärer PDC-Ansager alle Top-Spieler der Dartswelt: Im Interview mit ran verrät Russ Bray, wer seine Favoriten für die Darts-WM 2026 sind und ob die WM bald nach Deutschland kommen könnte. von Maximilian Kayser Kaum ein anderer hat so viele Starspieler im Darts-kommen und gehen sehen wie er: Der legendäre Caller Russ Bray. Seine markante Stimme brachte ihm den Spitznamen "The Voice" ein, von 1996 bis 2024 war er bei so gut wie allen wichtigen Turnieren des Verbands PDC dabei.

Dazu gehörten zahlreiche Finals bei der Darts-WM im berühmten Alexandra Palace in London. Als letzte Amtshandlung durfte Bray den Titelgewinn von Luke Humphries 2024 verkünden, seitdem ist er als Botschafter der PDC im Semi-Ruhestand. In dieser Rolle war Bray bei einer PDC-Veranstaltung vor der Weltmeisterschaft anwesend und äußerte sich gegenüber ran zu den Favoriten und der Lage des Sports in Deutschland.

Darts-WM außerhalb des "Ally Pallys"? Russ Bray kann es sich vorstellen ran: Wie sehen Sie die allgemeine Entwicklung von Darts in Deutschland? Russ Bray: Es wird einfach immer größer und besser. Darts hat sich hier in Deutschland massiv entwickelt. Es wird massig im Fernsehen und im Streaming verfolgt und ist jetzt eine absolut professionelle Organisation. Und wo hört die Entwicklung auf? Wer weiß das schon? ran: Ist eine Weltmeisterschaft außerhalb Englands für Sie denkbar, zum Beispiel in den Niederlanden oder in Deutschland, wie in der Premier League? Russ Bray: Ja, ich sehe keinen Grund, warum das nicht möglich sein sollte. Es heißt schließlich Weltmeisterschaft, warum muss sie also an einem Ort stattfinden? Das ist meine persönliche Meinung. Wenn man es so betrachtet, muss man bedenken, dass die PDC ein Unternehmen ist. Sie werden dorthin gehen, wo es für die Spieler am besten ist. Ich möchte mich nicht über die finanzielle Seite der Dinge und ähnliches auslassen. Also, ja, ich sehe kein Problem darin, ins Ausland zu ziehen. Darts-WM 2026: Martin Schindler über seine Ausgangslage - eine Ansage an die Konkurrenz ran: Kann Luke Littler sein Leistungsniveau die nächsten Jahre halten, so wie ein junger Michael Van Gerwen oder Phil Taylor? Russ Bray: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade die letzten beiden Abende mit diesem Jungen in Finnland gearbeitet. Seine Dart-Fähigkeiten sind absolut unglaublich. Er ist ein junger Kerl, also hat er natürlich jugendliche Gedanken, und in dieser Hinsicht wird er sich von einem älteren Spieler unterscheiden. Aber er ist reif und lernt ständig dazu. Es gibt absolut keinen Grund, warum er nicht weitermachen und es wie MVG und Taylor machen kann. Er wird zwar nicht so viele Siege einfahren wie Taylor, aber er kann eine Menge Turniere gewinnen - wie er es bereits getan hat.

Darts-WM 2026: Das sind Russ Brays Favoriten ran: Welcher deutsche Anwärter hat Ihrer Meinung nach die besten Chancen bei der Weltmeisterschaft? Russ Bray: Nun, da muss man natürlich Martin Schindler sagen. Er ist die Nummer eins in Deutschland. Er ist ein unglaublicher junger Spieler. Er hat eine großartige Einstellung. Und er wird es weit bringen, da bin ich mir sicher. Ich sage nicht, dass er gewinnen wird, aber ich sage, dass er es am weitesten bringen wird, weil er wirklich so gut ist. ran: Und ganz allgemein, wer ist ihr Favorit für die Weltmeisterschaft 2026? Russ Bray: MVG hat absolut unglaublich gespielt. Littler natürlich auch. Humphries ist dabei, Price ist dabei. Das sind die Jungs, die wirklich Schaden anrichten können. Josh Rock, Gian Van Veen aus Holland. Das sind sechs Namen, von denen jeder Einzelne gewinnen könnte. Aber man sollte generell niemanden bei der Weltmeisterschaft unterschätzen.