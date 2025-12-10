- Anzeige -
Darts-WM 2026: Verbindung zum AC Mailand - mit diesem Walk-On-Song läuft Deutschlands Arno Merk heute ein

  • Aktualisiert: 11.12.2025
  • 15:24 Uhr
  • Philipp Schmalz

Arno Merk eröffnet am 11. Dezember die Darts-WM 2026. Mit seinem Walk-On-Song könnte der Deutsche direkt für gute Stimmung sorgen.

Von Philipp Schmalz

Am 11. Dezember startet die Darts-WM 2026. Der erste Spieler, der die Bühne im berühmten "Ally Pally" betreten wird, wird Arno Merk sein.

Der Deutsche qualifizierte sich durch den Sieg der Super League für die Weltmeisterschaft und feiert sein Debüt in London.

Als die PDC den Spielplan der Darts-WM veröffentlichte, dürfte der 33-Jährige geschmunzelt haben, denn Merk wird als erster Spieler des Turniers auf die Bühne gerufen. Warum? Merk liegt in der Weltrangliste hinter seinem Gegner Kim Huybrechts. Der Belgier wird deshalb erst nach dem Deutschen seinen Einlauf feiern.

Im Gespräch mit "Sport1" verriet Merk nun, welches Lied sein "Walk-On-Song" sein wird: "Es wird 'Sara perche ti amo' von Ricchi e Poveri sein. Das wird gut knallen. Das wird cool. Es ist eine Riesenehre, als Erster bei der größten WM einlaufen zu dürfen."

Darts-WM 2026: Fußball-Fans dürften Walk-On-Song von Arno Merk kennen

Der Song dürfte übrigens auch Fußball-Fans ein Begriff sein. "Sara perche ti amo" (auf Deutsch: "Das wird der Grund sein, wieso ich dich liebe") wird seit Jahren vor jedem Spiel der AC Milan im Stadion gespielt und gilt als inoffizielle Klubhymne der "Rossoneri".

2023 gingen Videos aus dem Stadion Milans viral und sorgten dafür, dass der Song in einigen Ländern sogar zurück in die Charts stürmte.

