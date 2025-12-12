Der Engländer Rob Cross hat seine Auftakthürde bei der Darts-WM 2026 souverän gemeistert. ran zeigt die Ergebnisse der 1. Runde vom Freitag, den 12. Dezember 2025.

Im "Ally Pally" in London wurde die Darts-WM 2026 am Freitag mit weiteren Begegnungen der 1. Runde fortgesetzt.

Der an Rang 17 gesetzte Engländer Rob Cross setzte sich dabei souverän mit 3:0-Sätzen gegen den Norweger Cor Dekker durch.