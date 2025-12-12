Darts-WM 2026 live auf Joyn
Darts-WM 2026: Rob Cross meistert Auftakthürde - gesetzter Ross Smith scheitert
- Aktualisiert: 12.12.2025
- 17:34 Uhr
- ran.de/SID
Der Engländer Rob Cross hat seine Auftakthürde bei der Darts-WM 2026 souverän gemeistert. ran zeigt die Ergebnisse der 1. Runde vom Freitag, den 12. Dezember 2025.
Im "Ally Pally" in London wurde die Darts-WM 2026 am Freitag mit weiteren Begegnungen der 1. Runde fortgesetzt.
Der an Rang 17 gesetzte Engländer Rob Cross setzte sich dabei souverän mit 3:0-Sätzen gegen den Norweger Cor Dekker durch.
Das Wichtigste in Kürze
Das Spiel beendete Cross mit einem sogenannten Big Fish, dem höchstmöglichen Finish von 170 Punkten.
Zuvor gewann am Nachmittag bereits der Niederländer Niels Zonneveld mit 3:0 in Sätzen gegen den Neuseeländer Haupai Puha.
Ian White behauptete sich im englischen Duell gegen Mervyn King mit 3:2. Zudem siegte mit Ryan Searle ein weiterer Engländer mit 3:0 gegen den Niederländer Chris Landman.
Zu Beginn der Abendsession gab es am Freitag eine Überraschung. Der Platz 12 gesetzte Engländer Ross Smith scheiterte mit 2:3 gegen den Schweden Andreas Harrysson.
Der Engländer Ricky Evans siegte ebenfalls in der Abendsession in seinem Erstrunden-Spiel mit 3:0 gegen Man Lok Leung aus Vietnam.