- Anzeige -
- Anzeige -
Darts-WM 2026 live auf Joyn

Darts-WM 2026: Rob Cross meistert Auftakthürde - gesetzter Ross Smith scheitert

  • Aktualisiert: 12.12.2025
  • 17:34 Uhr
  • ran.de/SID

Der Engländer Rob Cross hat seine Auftakthürde bei der Darts-WM 2026 souverän gemeistert. ran zeigt die Ergebnisse der 1. Runde vom Freitag, den 12. Dezember 2025.

Im "Ally Pally" in London wurde die Darts-WM 2026 am Freitag mit weiteren Begegnungen der 1. Runde fortgesetzt.

Der an Rang 17 gesetzte Engländer Rob Cross setzte sich dabei souverän mit 3:0-Sätzen gegen den Norweger Cor Dekker durch.

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste in Kürze

- Anzeige -

Das Spiel beendete Cross mit einem sogenannten Big Fish, dem höchstmöglichen Finish von 170 Punkten.

- Anzeige -
Arno Merk

Darts-WM LIVE im Stream auf Joyn

Die Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar live und kostenlos auf Joyn streamen.

Zuvor gewann am Nachmittag bereits der Niederländer Niels Zonneveld mit 3:0 in Sätzen gegen den Neuseeländer Haupai Puha.

Ian White behauptete sich im englischen Duell gegen Mervyn King mit 3:2. Zudem siegte mit Ryan Searle ein weiterer Engländer mit 3:0 gegen den Niederländer Chris Landman.

Zu Beginn der Abendsession gab es am Freitag eine Überraschung. Der Platz 12 gesetzte Engländer Ross Smith scheiterte mit 2:3 gegen den Schweden Andreas Harrysson.

Der Engländer Ricky Evans siegte ebenfalls in der Abendsession in seinem Erstrunden-Spiel mit 3:0 gegen Man Lok Leung aus Vietnam.

News und Videos zur Darts-WM 2026
Rob Cross zog problemlos in die nächste Runde der WM ein
News

Darts-WM: Ex-Weltmeister Cross souverän

  • 12.12.2025
  • 21:50 Uhr
Rob Cross
News

Darts-WM 2026 jetzt live: Rob Cross siegt - was macht van Veen?

  • 12.12.2025
  • 21:27 Uhr
2nd January 2024, Alexandra Palace, London, England; 2023 24 PDC Paddy Power World Darts Championships Day 15, Semi Finals; Luke Littler celebrates throwing a 180 set during his match against Rob C...
News

Luke Littler: Das ist das Darts-Wunderkind

  • 12.12.2025
  • 16:50 Uhr
Weltmeister Luke Littler und die Sid-Weddell-Trophy
News

WM schon entschieden? Wer Littler stoppen könnte

  • 12.12.2025
  • 16:49 Uhr
Die Darts-WM bleibt im Ally Pally
News

Darts-WM 2026: Wo gibt es noch Karten?

  • 12.12.2025
  • 16:49 Uhr
Pietreczko SEO
News

Ricardo "Pikachu" Pietreczko: Spitzname, Preisgeld, Weg zum Profi

  • 12.12.2025
  • 16:48 Uhr
Traumstart für Arno Merk
News

Arno Merk: Seine kuriose Laufbahn bis zum WM-Coup

  • 12.12.2025
  • 16:48 Uhr
Darts WM Lexikon
News

Darts ABC: Die wichtigsten Begriffe im Dartsport

  • 12.12.2025
  • 16:47 Uhr
imago images 1061618547
News

WM-Tipps: Sechs Deutsche eine Runde weiter

  • 12.12.2025
  • 12:00 Uhr
Gabriel Clemens spielt seine achte WM in London
News

Clemens brutal ehrlich: "Braucht man jetzt nicht schönzureden"

  • 12.12.2025
  • 11:34 Uhr