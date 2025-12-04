Der Ticket-Ansturm auf die Darts-WM war wie gewohnt groß. Noch besteht jedoch mit ein wenig Glück die Möglichkeit, Karten zu erlangen. Die Darts-WM (11. Dezember bis 3. Januar) im legendären Alexandra Palace ist nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Fans ein absoluter Jahreshöhepunkt. Die Atmosphäre in der Kult-Spielstädte von London bietet ein einmaliges Erlebnis. Darts-WM 2026 am 11.12. ab 20:00 Uhr LIVE im Stream auf Joyn!

Darts-WM 2026: Gabriel Clemens brutal ehrlich Folgerichtig sind die 3000 Tickets, die pro Session verkauft werden können, meist sehr schnell vergriffen. Gibt es auch jetzt noch eine Chance, an Tickets zu kommen? ran hat alle Infos.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Darts-WM 2026: Gibt es noch Tickets für das Top-Event in London? Die Tickets für die Darts-WM 2026 waren bereits in Rekordzeit ausverkauft. Dies bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass es keine Gelegenheit mehr gibt, live im "Ally Pally" dabei zu sein. Gemäß PDC werden die Webseiten von Drittanbietern (einschließlich Viagogo und StubHub) überwacht und alle identifizierten Tickets storniert und über die offizielle Abendkasse, SeeTickets, freigegeben und verkauft. Die Plattform bietet die einzige offizielle Fan-zu-Fan-Wiederverkaufsoption für WM-Tickets. Der Preis entspricht hierbei dem Originalpreis. Es ist also sowohl möglich, erworbene Tickets abzugeben als auch auf diese Art und Weise Karten zu erwerben. Interessenten können sich in einer Warteschlange registrieren, um Updates zu zurückgegebenen oder stornierten Tickets zu erhalten. Doch diese sind heiß begehrt und in der Regel nicht auf Anhieb zu sichern. Die einfachste Art und Weise, Tickets zu erhalten, erfolgt über den FastTrack Pass. Interessierte können eine aktuell ausverkaufte Session auswählen, sich gegen eine Gebühr von elf Euro einschreiben - und bevorzugt ausgewählt werden. Alle Informationen zur Darts-WM - TV-Übertragung, Livestream, Teilnehmer, Preisgeld

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Darts-WM 2026: So hoch sind die Ticket-Preise Die Tickets in der frühen Turnierphase kosten etwa 60 bis 70 Euro, in den späteren Runden sind etwa 70 bis 90 Euro fällig. Karten für die Halbfinals oder das Finale gibt es für etwa 105 bis 120 Euro. Die genauen Kosten sind davon abhängig, ob ein Platz mit Tisch gewählt wird. Für VIP-Tickets müssen Fans aber noch tiefer in die Taschen greifen und etwa 200 bis 400 Euro locker machen.

Die Darts-WM zieht innerhalb des Alexandra Palace um Aufgrund der enormen Nachfrage und der beschränkten Kapazität auf 3000 Plätze wurde in der Vergangenheit häufiger über einen Umzug diskutiert. Nun ist klar, dass die Darts-WM zwar im legendären Alexandra Palace bleibt, künftig aber deutlich mehr Zuschauern die Chance auf einen Besuch bieten wird. Die Chancen der Deutschen bei der Darts-WM 2026 Wie die Professional Darts Corporation (PDC) am Donnerstag mitteilte, wird das wichtigste Turnier der Saison bis mindestens 2031 im Ally Pally ausgetragen und ab kommenden Jahr von der West Hall in die größere Great Hall umziehen. Statt der bisherigen Kapazität von rund 3000 Zuschauern werden dann 5000 Fans live mitfiebern können. Durch den Umzug werden etwa 70.000 zusätzliche Tickets in den Verkauf gehen, die Gesamtkapazität für alle Turniertage erhöht sich dann auf 180.000. Die PDC reagiert damit auf die riesige Nachfrage. Die Tickets für die diesjährige Weltmeisterschaft waren laut PDC-Boss Barry Hearn in zehn Minuten vergriffen, viele Fans gingen leer aus.

- Anzeige -

Darts-WM vor Umzug: "Meilenstein für den Sport" "Der Ally Pally zu Weihnachten ist das Markenzeichen des Turniers - seine Atmosphäre ist in der Welt des Sports unübertroffen", sagte PDC-Geschäftsführer Matthew Porter: "Die Nachfrage nach Tickets war noch nie so hoch wie heute. [...] Die bisherigen Hindernisse für die Nutzung der Great Hall sind nun beseitigt, und dieser Umzug ist ein Meilenstein für den Sport." "Richtig Besonderes": XXL-Darts-WM sorgt für Begeisterung

Darts-WM 2026: Luke Littler, Luke Humphries und Co. - das sind die Titel-Favoriten In der Great Hall ist bislang die Logistik für das Turnier untergebracht, auch das Fandorf steht dort. Die PDC spricht von der "größten Veränderung", die die WM bislang erfahren hat. Der Ally Pally ist seit 2007 Austragungsort der Weltmeisterschaft. Bei der diesjährigen WM ab kommenden Donnerstag (bis 3. Januar) sind erstmals 128 Spielerinnen und Spieler dabei, das Preisgeld ist mit insgesamt fünf Millionen Pfund doppelt so hoch wie zuvor. Im vergangenen Jahr hatten Spekulationen über einen Umzug der WM nach Saudi-Arabien, die von Hearn zusätzlich befeuert worden waren, für große Aufregung innerhalb der Darts-Szene gesorgt. Diese sind nun vom Tisch.

- Anzeige -