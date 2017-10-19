Darts-WM 2026: Was ist ein "Shanghai-Finish"? Die wichtigsten Begriffe im Darts-Lexikon

Die Darts-WM 2026 in London steht an. ran bringt euch im Darts-Lexikon auf Stand, was wichtige Begriffe angeht. Das Warten hat ein Ende, die Darts-WM 2026 läuft! Vom 11. Dezember bis zum 3. Januar kämpfen 96 Spielerinnen und Spieler um die begehrteste Trophäe der Sportart. Wer folgt auf den Engländer Luke Littler? Damit du beim Turnier mitreden kannst, findest Du hier die wichtigsten Begriffe aus der Darts-Welt in alphabetischer Reihenfolge. 180er: Jeder kennt es, der schon einmal die Darts-WM geschaut hat: Das von Kultsprecher Russ Bray langgezogene "One Hundred and Eighty". Dabei geht es darum, mit drei Pfeilen dreimal die Triple-20 zu treffen. 60+60+60 = 180 also. 501: Die Spielvariante für Turniere, dabei muss von 501 Punkten auf 0 Zähler heruntergespielt werden. Analog dazu gibt es auch das Format 301. 9-Darter: Es ist das perfekte Spiel im Darts. Dabei beendet man sein Leg von 501 auf Null mit höchstens neun Darts. Vergleichbar mit einem Hole-in-One im Golf. Ausbullen: Dabei wird ausgelost, wer die nächste Runde beginnt. Geworfen wird auf das Bullseye. Wer am nächsten dran ist, fängt an.

Darts-WM 2026: Die wichtigsten Begriffe Auschecken: Wenn noch 40 Punkte übrig sind und der Spieler mit einer Doppel-20 das Leg beendet, ist das ein 20er-Checkout. Average: Der Durchschnittswert für ein Leg, damit kann zumindest teilweise die Stärke eines Spielers ermittelt werden. Die Rechnung: 501 Punkte geteilt durch die Anzahl der Würfe, die für einen Checkout benötigt wurde. Die Zahl wird dann mit drei multipliziert. Michael van Gerwen schrieb zuletzt Geschichte und erzielte den höchsten Average, den je ein Spieler während einer TV-Übertragung erreichte: 123,4. Big Fish: Das höchstmögliche Finish (170 Punkte). Bogey-Zahlen: Sind die sieben Zahlen, die zwar unter 170 Punkten liegen, aber nicht mit drei Pfeilen gecheckt werden können (169, 168, 166, 165, 163, 162, 159). Bullseye: Der Mittelpunkt der Dartsscheibe. Bringt 50 Punkte und gilt als Doppelfeld. Mehr Punkte als das Bullseye schafft man mit einer Triple-20 (60), Triple-19 (57), Triple-18 (54) und einer Triple-17 (51). Darts-WM: Volllegenden und One Hit Wonder - alle Weltmeister seit 2000

Darts-WM 2026: Snakebite, Iceman, The Nuke, Hollywood - So kamen die Stars zu ihren Spitznamen 1 / 35 © Action Plus Die Spitznamen der Darts-Stars und ihre Hintergründe

Zum sportlichen Werdegang eines Darts-Profis gehört in der Regel auch die Festlegung eines Spitznamens. Er ist das Alleinstellungsmerkmal und verleiht den Herren und Damen der Pfeile eine besondere Identität. Einige Spitznamen und deren Ursprung hat ran in der Galerie gesammelt. © Getty Images Peter Wright (Schottland) - Snakebite

Um den Spitznamen von Peter Wright ranken sich verschiedene Versionen. Angeblich sei "Snakebite", ein Getränk aus Cider und Bier, das Lieblingsgetränk des Schotten. In einem Interview gab er allerdings seine Vorliebe für Schlangen preis, denen er laut eigener Aussage ähnele: "Ich bin eine ruhige Person, die in Ruhe gelassen werden möchte. Wenn du mich anstupst, beiße ich dich." © Imago/Action Pictures/SID/IMAGO/Godfrey Pitt Luke Littler (England) - The Nuke

Der Shootingstar der vergangenen WM und einer der Top-Favoriten auf den Titel 2025. "The Nuke" ist im englischen der Begriff für eine Kernwaffe. Damit spielt der Spitzname auf die enorme Scoring-Power des 17-Jährigen an. © Getty Images Gabriel Clemens (Deutschland) - The German Giant

Mit stolzen 1,95 Meter ist Gabriel Clemens in der Tat einer der größten Spieler auf der Tour. Seine Fans gaben ihm daher den passenden Spitznamen "German Giant". Neben seinem offiziellen Bühnennamen wird er oft aber auch einfach "GaGa" genannt. © IMAGO/Pro Sports Images Luke Humphries (England) - Cool Hand Luke

Was ist beim Darts mit das Wichtigste? Eine ruhige Hand. Und dieses Merkmal hat sich Luke Humphries aufgrund seines unaufgeregten, schnörkellosen Spielstils zum Spitznamen gemacht. Vor einige Jahren gewann er zudem das "Recht" auf seinen Namen gegen Martin Lukeman, der damals "Cool Man Luke" genannt wurde - beide entschieden, dass die Namen zu ähnlich seien und spielten darum. Humphries gewann und behielt den Namen. 2025 geht der 29-Jährige als amtierender Weltmeister ins Turnier. © Getty Images Gary Anderson (Schottland) - The Flying Scotsman

Der zweimalige Weltmeister wählte für seinen Spitznamen die schnellste Zugverbindung zwischen London und Edinburgh - den "Flying Scotsman". Entgegen vieler Vermutungen soll der Name also keine Anspielung auf den "Fliegenden Holländer" sein. Vor seinem Wechsel in die PDC 2009 war Anderson noch als "Dreamboy" in der BDO (British Darts Organisation) unterwegs. © Getty Images Michael van Gerwen (Niederlande) - Mighty Mike

In Folge seines dominanten, emotionalen und manchmal schon furchteinflößenden Auftretens auf der Bühne erhielt Michael van Gerwen seinen aktuellen Spitznamen "Mighty Mike". Mike ist gerade im Englischen dabei die Abkürzung seines Vornamens Michael. © Action Plus Fallon Sherrock (England) - Queen of the Palace

Als erste Frau gewann Fallon Sherrock eine WM-Partie, 2020 scheiterte sie als Qualifikantin erst in der dritten Runde an Chris Dobey. Seitdem trägt die Engländerin den Spitznamen "Queen of the Palace", in Anlehnung an die WM-Spielstätte, den Alexandra Palace in London. © imago images/osnapix Phil Taylor (England) - The Power

Phil Taylor darf als Rekord-Weltmeister und Dart-Legende natürlich nicht fehlen. Zu seinem Spitznamen "The Power" kam er aber vielmehr durch einen Zufall. Denn Taylor selbst suchte sich diesen Namen gar nicht aus. Vielmehr war es ein englischer TV-Mitarbeiter, der Taylor diesen Namen verpasste. © Pro Sports Images Phil Taylor (England) - The Power

Peter George trat in einem dunklen Zimmer auf die gleichnamige CD-Hülle der Band SNAP! und verpasste Taylor daraufhin diesen Namen. Aber auch Taylors Eigenschaft, in den entscheidenden Spielmomenten sein markantes Powerplay aufzuziehen, wird von einigen Fans als Grundlage für seinen Spitznamen hergenommen. Im November 2023 verkündete die Darts-Legende ihr nahendes Karriereende. © Getty Images Dave Chisnall (England) - Chizzy

Dave Chisnall hat seinen Nachnamen genommen und ihn ein wenig verniedlicht - schon kam "Chizzy" hervor. © IMAGO/Shutterstock Raymond van Barneveld (Niederlande) - Barney

Auch der Spitzname Raymond van Barnevelds kommt nicht von ungefähr. "Barney" ist zwar letztlich nur eine kürzere Ableitung seines vollen Nachnamens, dennoch hat sich der Spitzname bei den Fans als einer der beliebtesten entpuppt. Aus diesem Grund bezeichnen sich die Fans des Niederländers als die sogenannte "Barney Army". Früher trug der fünfmalige Weltmeister auch den Spitznamen "The Man". © Getty Images Rob Cross (England) - Voltage

Bevor Rob Cross die Darts-Welt mit seinem Sieg im WM-Finale 2018 über den legendären Phil Taylor auf den Kopf stellte, arbeitete er als Elektriker. Seinen Spitznamen wählte er daher auch mit Bezug auf seinen alten Job. © Getty Images Joe Cullen (England) - Rockstar

Joe Cullen spielt mit seinem Spitznamen auf eine ganz neue Generation von Dartspielern auf der Tour an. Die jungen Wilden werden mehr - und Cullen reiht sich als "Rockstar" perfekt dort ein. © Getty Images Michael Smith (England) - Bully Boy

Im Deutschen bedeutet sein Name in etwa "Schlägertyp", der Ursprung kommt aber nicht etwa von einer Rüpel-Phase auf dem Pausenhof. In einem Interview gab Smith an, als Kind auf einem Bauernhof mitgeholfen zu haben und wurde dort von einem Kalb angegriffen. © Getty Images Adrian Lewis (England) - Jackpot

2005 räumte Adrian Lewis im Alter von 20 Jahren in Las Vegas an einem einarmigen Banditen einen Jackpot über 75.000 Dollar ab. Das Geld durfte er aber nicht mitnehmen, weil Glücksspiele in den USA erst ab 21 Jahren erlaubt sind. © IMAGO/Jan Huebner Jonny Clayton (Wales) - The Ferret

Jonny Claytons Spitzname, auf Deutsch "Frettchen", klingt nicht unbedingt angsteinflößend und hat auch keinen besonderen Klang. Aber er geht zurück auf seine Vergangenheit in einem anderen Sport. Den Beinamen bekam er bereits während seiner Zeit im Amateur-Rugby und spielt auf seine damalige Wendigkeit an. © Getty Images Gerwyn Price (Wales) - The Iceman

Am Oche ist Gerwyn Price einer der emotionalsten Spieler und wird eher zum Vulkan. Wegen des Reims auf seinen Nachnamen (Ice/Price) und seiner Einlaufmusik "Ice Ice Baby" von "Vanilla Ice" passt sein Spitzname aber dann irgendwie doch. © Getty Images Nathan Aspinall (England) - The Asp

Nathan Aspinall hat es sich einfach gemacht und einfach seinen Nachnamen abgekürzt. Im Deutschen bedeutet "Asp" auch Natter, weswegen die Schlange auch das Symbol den jungen Engländers ist. © Getty Images Jose de Sousa (Portugal) - The Special One

Im Fußball gibt es bereits einen portugiesischen "The Special One". Und genau auf diesen Jose Mourinho spielt Jose de Sousa auch an. Zudem verzückt de Sousa die Dartswelt auch immer wieder mit ganz speziellen Finishes. Nicht immer freiwillig, denn der Portugiese ist bekannt für den ein oder anderen Rechenfehler im Spiel. © Getty Images Chris Dobey (England) - Hollywood

Zu Karrierebeginn zeichnete Chris Dobey oft ein extravaganter Kleidungsstil aus. In dessen Folge fuhr ihn jemand an, ob er denn glaube, ein Hollywood-Star zu sein. Und so war sein außergewöhnlicher Spitzname geboren. © Getty Images James Wade (England) - The Machine

James Wade trug in seiner Karriere viele Spitznamen. Sein erster war 2006 "The Gladiator", nach einem Neun-Darter im selben Jahr hieß er 009. Im Dezember 2007 stimmten Fans für "Spectacular" als Anspielung auf die auch am Oche getragene Brille. Den Spitznamen "The Machine" hat James Wade aber mittlerweile seit 2008 behalten. Der führt unter anderem auf seine fast schon maschinenhafte Konstanz auf die Doppel-10 zurück - aber auch auf seinen alten Job als Automechaniker. © imago images/Pro Sports Images Ryan Searle (England) - Heavy Metal

Ryan Searles Spitzname lautet "Heavy Metal" und spielt sowohl auf seinen Musikgeschmack, als auch auf das außergewöhnlich hohe Gewicht seiner Darts an. Mit 32 Gramm spielt Searle die schwersten Darts auf der Tour. © Getty Images Martin Schindler (Deutschland) - The Wall

Martin Schindler wählte seinen Namen in Anspielung auf die Ost- und Westberlin trennende Mauer. Er kam nach der Wende in Brandenburg zur Welt, seine Eltern wohnten in der DDR. © imago images/Pro Sports Images Dirk van Duijvenbode (Niederlande) - The Titan/Aubergenius

Der Spitzname "The Titan" rührt beim Niederländer wie bei Gabriel Clemens von seiner Statur. In jüngster Vergangenheit etablierte sich aber auch immer mehr "Aubergenius". Denn van Duijvenbode arbeitet auf einer Auberginenfarm und bringt als Erkennungsmerkmal das Gemüse gelegentlich mit auf die Bühne. © Getty Images Steve Beaton (England) - Bronzed Adonis

Der "braun gebrannte Schönling" und Rekord-WM-Teilnehmer bekam seinen Spitznamen wegen seiner stets gebräunten Haut. Diese holte er sich unter anderem infolge seiner Darts-Trainings auf Teneriffa. 2025 ist Beaton leider nicht mehr dabei. Der Engländer verpasste die Qualifikation und beendete seine Karriere. © Getty Images Brendan Dolan (England) - The History Maker

Beim World Grand Prix gelang dem Nordiren als erster Spieler ein Neun-Darter bei einem Double-In-Event. Geschichte geschrieben, Spitzname gewonnen. © Getty Images Daryl Gurney (England) - Superchin

Angeblich öfter auf sein ausgeprägtes Kinn angesprochen, machte sich Daryl Gurney das einfach zu nutzen und verlieh seinem markanten Merkmal eine positive Verbindung. © Getty Images Mensur Suljovic (Österreich) - The Gentle

Mensur Suljovic gilt unter allen Dartsspielern als zuvorkommend und bescheiden. Gerade dieser Charakterzug brachte den Österreicher zu seinem Spitznamen "The Gentle". Angeblich wollte er sich ursprünglich "Jackpot" nennen - doch der war bereits vergeben. © Getty Images Dimitri van den Bergh (Belgien) - The Dream Maker

Schon als Kind habe er immer nur an Darts gedacht und davon geträumt. Daher der Spitzname des Belgiers Dimitri van den Bergh. © Getty Images William O’Connor (Irland) - The Magpie

Erst mit 19 Jahren fing er an, mit Freunden Darts in Pubs zu spielen. In Anspielung auf sein dennoch bald überraschendes Auftauchen in der Weltspitze kam er zu seinem Spitznamen. Im Deutschen bedeutet "Magpie" Elster. © Getty Images Simon Whitlock (Australien) - The Wizard

Simon Whitlock ähnelt bei genauem Hinsehen durchaus großen Zauberercharakteren aus Filmen wie "Der Herr der Ringe" oder "Harry Potter". Seine lange Mähne und der markante Bart brachten ihm folgerichtig seinen Spitznamen "The Wizard" ein. © Getty Images Ian White (England) - Diamond

Diamond White ist ein heller Cider in England. Aus diesem Grund bekam Ian White durch die Verbindung seines Nachnamens mit dem süßen alkoholischen Getränk seinen Spitznamen verliehen. © Getty Images Jermaine Wattimena (Niederlande) - The Machine Gun

Mittlerweile gibt es viele Profis auf der Tour, die durch ihre hohe Wurffrequenz auffallen. Jermaine Wattimena machte sich dieses Merkmal, das an eine Schnellfeuerwaffe erinnert, aber auch gleich zum Spitznamen. © imago images/Pro Sports Images Mervyn King (England) - The King

Mit seinem Nachnamen war der Spitzname für Mervyn King schnell gewählt. Doch zu echten großen Erfolgen hat es trotz des protzigen Spitznamens noch nicht gereicht.

Dartboard: Selbst erklärend, die Spielscheibe. Double: Der äußere Ring des Boards, mit dem die doppelte Punktzahl erzielt werden kann. Double In: Das Leg wird mit einem Wurf in ein Doppelfeld eröffnet. Double Out: Bei Turnieren die übliche Regel: Das Leg wird mit einem Wurf in ein Doppelfeld beendet. Heißt: Bei 40 Punkten Rest wird das Leg nur bei einer Doppel-20 gewonnen.

PDC: Die Professional Darts Corporation (PDC) zählt zu den größten Welt-Dartverbänden. Sie richtet auch die WM um den Jahreswechsel aus. Gründungsmitglied ist Legende Phil Taylor. Runde: Das Werfen von drei Darts. Satz: Bei der WM wird in Sätzen gespielt. Heißt: Drei gewonnene Legs sind ein gewonnener Satz. Im Finale müssen sieben Sätze gewonnen werden. Shanghai-Finish: Bezeichnung für ein Finish innerhalb eines Zahlensegments, bei dem alle drei Felder innerhalb dessen (Single, Double und Triple) ein Mal getroffen werden. Tritt am häufigsten bei einer Restpunktzahl von 120 auf.

Darts-WM 2026 steht an: Die wichtigsten Begriffe Single In: Das Spiel darf mit einem Wurf in ein beliebiges Feld eröffnet werden. Tops: Andere Bezeichnung für die Doppel-20, eines der beliebtesten Felder zum Beenden eines Legs. Triple: Der schmale, innere Ring des Boards, der die dreifache Punktzahl bringt. Walk On: So wird das Einlaufen der Spieler auf die Bühne bezeichnet. Jeder Profi hat einen Song, der dazu abgespielt wird. Waschmaschine: Gut bekannt unter Amateuren. Ist eine Aufnahme mit 26 Punkten, wobei ein Pfeil in der 20, einer in der 1 und einer in der 5 steckt.

