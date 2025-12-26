- Anzeige -
Darts-WM 2026: Joe Cullen legt gegen Mensur Suljovic nach - Österreicher äußert sich zu Betrugsvorwürfen

  • Aktualisiert: 28.12.2025
  • 10:18 Uhr
  • Christian Stüwe

Joe Cullen hält nach seiner Niederlage gegen Mensur Suljovic an der Kritik am Spielstil des Österreichers fest. "The Gentle" bezieht Stellung zu den Betrugsvorwürfen.

Es war einer der größten Aufreger bisher bei der Darts-WM: Joe Cullen warf Mensur Suljovic nach seiner 1:3-Niederlage in der zweiten Runde am vergangenen Sonntag Betrug vor.

Der Österreicher - Spitzname "The Gentle"  - hatte bewusst langsam gespielt, exzessiv gejubelt und einmal sogar gefeiert, bevor er seine Pfeile aus dem Board zog.

Nach der 0:4-Niederlage in der 3. Runde gegen Weltmeister Luke Littler äußerte sich Suljovic zu den Anschuldigungen: "Mich hat es schon getroffen von Joe Cullen. Er redet immer, darin ist er Weltmeister. Was beschwerst dich? Spiel besser, dann bist du Top 8 - hinterher brauchst nicht reden", erklärte der 53-Jährige bei "Sport 1".

Und weiter: "Nicht immer dieses Beschweren. Das ist ein Wahnsinn, das mag ich nicht. Nach vorne schauen, morgen ist ein anderer Tag und ein anderes Spiel", entgegnete Suljovic.

Luke Littler

Darts-WM 2026 LIVE im Stream auf Joyn!

Alle Sport1-Übertragungen hier kostenlos streamen

Joe Cullen: "Halte es immer noch für Betrug"

Suljovic' Vorgehen war sicher ein Verstoß gegen die Fairness und die Etikette des Darts-Sports, aber nicht gegen die Regeln. Im Gespräch mit seiner Heimatzeitung "Telegraph & Argus" wich Cullen trotzdem nicht von seinen Vorwürfen ab.

"Ich habe nach dem Spiel ein bisschen den Kopf verloren, aber ich bin immer noch nicht damit einverstanden, was Mensur gemacht hat", erklärte Cullen. Suljovic spiele zwar immer so, aber diesmal sei es schlimmer gewesen als sonst.

Sogar der Schiedsrichter habe den Österreicher ermahnt, erzählte Cullen, was er zuvor noch nie beobachtet habe. "Deshalb kann ich mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, dass er sich wie ein A*******h benommen hat", ärgerte sich der 36-Jährige weiter.

"Ich persönlich halte es immer noch für Betrug", wiederholte er seinen Vorwurf: "Ich habe das schon immer gesagt, seit ich angefangen habe zu spielen: Wenn man etwas tut, um den anderen Spieler absichtlich zu beeinflussen, dann ist das meiner Meinung nach Betrug."

VIDEO: Darts-WM - Fans sehen großes Pikachu-Problem: "Scheitert an sich selbst"

Mit dem Abstand von ein paar Tagen gab sich "The Rockstar" aber auch selbstkritisch.

"Letztendlich war Mensur schlecht und ich habe mich davon beeinflussen lassen, was eher mein Problem ist", haderte Cullen. Suljovic brachte es lediglich auf einen Drei-Dart-Average von 81,95 Punkten, gewann die Partie gegen den Engländer aber dennoch.

"Es hätte nicht mal eng sein dürfen", räumte Cullen ein.

