Darts-WM: Bitteres Aus für Martin Schindler - ohne Chance bei Klatsche gegen Searle

  • Aktualisiert: 28.12.2025
  • 14:53 Uhr
  • ran.de

Martin Schindler ist überraschend in der dritten Runde der Darts-WM ausgeschieden. Gegen Ryan Searle war Schindler chancenlos.

Enttäuschendes Ende für Martin Schindler bei der Darts-WM: Der Weltranglisten-13. verlor am Sonntag in der dritten Runde gegen den Engländer Ryan Searle deutlich mit 0:4.

Schindler hatte sich für diese WM viel vorgenommen, fand gut in das Turnier und war Favorit gegen Searle, blieb aber das gesamte Spiel über chancenlos.

"Es wird ein anderes Spiel, wenn ich in den ersten beiden Sätzen meine Doppel-Möglichkeiten treffe. Er ist über mich hinübergelaufen. Ich habe jederzeit an mich geglaubt, aber er war einfach gnadenlos. Er hat mich für jeden kleinsten Fehler bestraft. Ich habe verdient verloren. Es ist passiert. Ich kann gar nicht genau sagen, warum und wie das passiert ist", sagte Schindler bei DAZN. "Es ist manchmal so. Man kann das Spiel Darts nicht programmieren. Es war trotz eine gute WM."

Knackpunkt bei Schindler, der nie in das Spiel und vor allem zu seinem Spiel fand, waren die Doppel, die er kaum traf. Lediglich zwei Legs konnte er für sich entscheiden. Searle hingegen legte einen konstanten Auftritt hin, der ihm den Achtelfinal-Einzug bescherte.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alles Wichtige zur Darts-WM

  • Darts-WM: Der Spielplan

Darts-WM: Pietreczko ebenfalls raus

Ricardo Pietreczko ist bereits am Samstag in Runde drei gegen den Schweden Andreas Harrysson ausgeschieden. Am Abend sind die beiden weiteren Deutschen im Einsatz, und die Gegner sind Hochkaräter.

Ab 21:30 Uhr trifft Gabriel Clemens auf Luke Humphries. Die deutsche Überraschung Arno Merk misst sich im letzten Spiel des Tages ab 22:45 Uhr mit Michael van Gerwen.

