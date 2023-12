Hempel erster Deutscher bei Darts-WM - Kampf um Tourkarte

Anzeige

Als erster der fünf deutschen Starter startet Florian Hempel (Köln) am Sonntag (ab 20.00 Uhr/DAZN und Sport1) in die Darts-Weltmeisterschaft. In seinem Erstrundenduell mit dem Iren Dylan Slevin kämpft der 33-Jährige nicht nur um die nächste Runde, sondern auch um den Verbleib in den Top 64 der Welt und den damit verbundenen Erhalt seiner Tourkarte.

Mindestens ein WM-Spiel muss Hempel dafür gewinnen, besser wären zwei. Dass der Weltranglisten-59. nach einem "durchwachsenen Jahr", wie er es selbst gegenüber Sport1 bezeichnete, überhaupt die Chance dazu hat, ermöglichte er erst im letzten Moment.

Nur knapp eine halbe Stunde bevor Darts-Ikone Phil Taylor die erste Runde ausloste, sicherte sich Hempel beim Tour Card Holder Qualifier eines der letzten vier WM-Tickets. Sein kurz darauf gezogenes Erstrundenlos sei "ok", sagte Hempel: "Es gab den einen oder anderen Namen, den ich weniger gern gehabt hätte."

Der 21 Jahre alte Slevin spielte sich in seinem ersten Jahr auf der Pro Tour auf Rang 88 der Order of Merit vor und ließ dabei bereits sein Talent aufblitzen. Hempel setzt auf seine Erfahrung, ist aber auch gewarnt. "Das erste Mal da zu stehen, kann auch beflügeln", sagte der Wahl-Kölner, der mit dem Auto zur WM nach London gefahren ist.

Im vergangenen Jahr kam Hempel bis in die zweite Runde, wo er gegen den diesjährigen Top-Favoriten Luke Humphries ausschied. 2022 war in Runde drei Endstation. Damals entschied der frühere Handball-Torhüter zum Auftakt das deutsche Duell gegen den favorisierten Martin Schindler für sich. Dann landete Hempel beim Sieg über Topspieler Dimitri Van den Bergh einen echten Coup. Und der Belgier könnte auch in diesem Jahr in Runde zwei warten.