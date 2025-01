Sportwetten: Littler Favorit auf den Darts-Titel

Darts-Wunderkind Luke Littler geht laut Sportwettenanbieter bwin als deutlicher Favorit in das Duell mit Michael van Gerwen um den WM-Titel im "Ally Pally". Die Buchmacher notieren für den 17 Jahre alten Engländer bei seiner erst zweiten Teilnahme an dem Turnier eine Quote von 1,40 für die Partie am Freitagabend (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN).

Sollte sich der dreimalige Champion van Gerwen durchsetzen, zahlt bwin das 3,00-Fache des Einsatzes zurück. Geht es am Freitagabend in London über die volle Distanz von 13 Sätzen, bietet bwin bei einem Einsatz von 10 Euro einen Gewinn in Höhe von 50 Euro.