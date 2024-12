Sportwetten: Littler vor Humphries auf WM-Sieg favorisiert

Wunderkind Luke Littler geht als Top-Favorit in die am Sonntag startende Darts-Weltmeisterschaft (bis 3. Januar) im Londoner Ally Pally. Der Sportwettenanbieter bwin führt den 17-Jährigen mit einer Quote von 2,87 knapp vor Titelverteidiger Luke Humphries (4,33/beide England).