Team-WM: Schindler und Pietreczko in der K.o.-Runde

Das deutsche Darts-Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko hat das erste Etappenziel bei der Team-WM in Frankfurt erreicht. Nach dem Auftaktsieg gegen Portugal gewannen "The Wall" und "Pikachu" am Freitagabend 4:0 gegen Singapur. Damit zieht Deutschland als Gruppensieger in die Runde der letzten 16 des "World Cup of Darts" ein.

Im Achtelfinale warten die gesetzten Top-Nationen um Titelverteidiger England mit dem Traum-Duo Luke Littler und Luke Humphries sowie Nordirland, Schottland und Wales. Auf wen das deutsche Duo am Samstag trifft, wird noch ausgelost. Ein konkretes Ziel formulierten die beiden nicht. Man wolle von Runde zu Runde schauen, hatte Schindler vor dem Turnier gesagt.

Im ungewohnten Doppelmodus in der Eissporthalle Frankfurt zeigte das deutsche Duo am Freitagabend einen souveränen Auftritt. Lautstark angefeuert von den heimischen Fans gelang ein lockerer Sieg mit wenig Gegenwehr zum Weiterkommen.

Schindler, auf Platz 18 der Weltrangliste so gut platziert wie kein Deutscher zuvor, ist zum siebten Mal dabei. Für Pietreczko (Nummer 28 der Welt) ist es die erste Teilnahme an der Team-WM. Die besten deutschen Platzierungen beim World Cup of Darts sind die Halbfinal-Teilnahmen 2020 und 2023. Im Vorjahr war für Schindler und Gabriel Clemens schon im Achtelfinale Schluss.