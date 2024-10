Darts-EM: Pietreczko verpasst Halbfinale - Edhouse triumphiert

Ricardo Pietreczko hat bei der Darts-EM in Dortmund eine weitere Überraschung haarscharf verpasst. Der 30-Jährige aus Hannover verlor am Sonntagnachmittag das erste Major-Viertelfinale seiner Karriere nach einem Krimi mit 9:10 gegen den niederländischen Weltranglisten-15. Danny Noppert. Den Titel sicherte sich der Engländer Ritchie Edhouse mit einem 11:3 im Finale der krassen Außenseiter gegen Nopperts Landsmann Jermaine Wattimena.

Vor mehr als 5000 Fans in der Westfalenhalle hatte Noppert gegen den Deutschen am Ende die etwas besseren Nerven. Pietreczko, der Weltranglisten-33., warf beim Stand von 9:8 zum Match an, konnte diese Chance aber nicht nutzen. Noppert präsentierte sich in der entscheidenden Phase des Spiels deutlich sicherer auf die Triple.

Noppert scheiterte anschließend mit 10:11 im Halbfinale an Wattimena, der sich im Duell zweier Finaldebütanten gegen Edhouse geschlagen geben musste. Im Match der 39 (Edhouse) und der 40 (Wattimena) der Welt sicherte sich der Engländer seinen ersten Titel auf der PDC-Tour. In der Rangliste schob sich Edhouse, der unter anderem die frühren WM-Champions Michael Smith und Gary Anderson ausschaltete, auf Platz 29 vor. Sein größter Erfolg war zuvor der Einzug in die zweite WM-Runde gewesen.

"Es ist unglaublich. Ein Traum ist wahrgeworden", sagte der 41-jährige Edhouse, der 120.000 Pfund Preisgeld (rund 144.000 Euro) einstrich.

Pietreczko war nach Siegen über den Australier Damon Heta (6:5) und Luke-Littler-Bewzinger Andrew Gilding (10:3) erstmals in seiner Karriere in ein Viertelfinale bei einem Major-Turnier eingezogen. Der topgesetzte Martin Schindler und Gabriel Clemens waren bereits in Runde eins ausgeschieden. Auch zahlreiche Favoriten wie Humphries, Wunderkind Luke Littler sowie die Ex-Weltmeister Michael van Gerwen, Smith und Rob Cross waren frühzeitig ausgeschieden.