Darts: Hempels Major-Serie reißt beim World Masters

Die beeindruckende Serie des deutschen Dartsprofis Florian Hempel bei Majorturnieren ist gerissen. Der Wahl-Kölner verlor am Donnerstagabend beim neu aufgelegten World Masters im englischen Milton Keynes mit 0:3 Sätzen gegen den walisischen Ex-Weltmeister Gerwyn Price und damit nach zuvor neun Erfolgen erstmals überhaupt in seiner PDC-Karriere ein Erstrundenmatch bei einem Major.

Der frühere Handball-Torhüter hatte sich am Vortag im entscheidenden Spiel in der Qualifikation gegen Gabriel Clemens durchgesetzt und sich einen Platz im Hauptfeld des traditionsreichen Turniers gesichert. Gegen Price gewann Hempel dann aber nur ein Leg. Martin Schindler, zweiter deutscher Teilnehmer, trifft am Freitagabend (ab 20.10 Uhr/DAZN) auf den Waliser Jonny Clayton.

Das World Masters wurde erstmals 1974 ausgespielt, es ist damit das älteste noch ausgetragene Darts-Turnier der Welt. Seitdem waren die mittlerweile aufgelöste British Darts Organisation (BDO) und danach der Weltverband World Darts Federation (WDF) Veranstalter, seit diesem Jahr richtet jedoch die Professional Darts Corporation (PDC) das Event aus.

Das World Masters nimmt den Platz des "The Masters" im PDC-Kalender ein. Insgesamt werden 500.000 Pfund (rund 597.000 Euro) ausgeschüttet, das Preisgeld fließt anders als beim Vorgänger auch in die Weltrangliste ein.