Darts: Littler scheitert früh in Berlin

Darts-Weltmeister Luke Littler ist beim Deutschland-Stopp der Premier League in Berlin überraschend früh gescheitert. In der Arena am Ostbahnhof stolperte der 18 Jahre alte Titelverteidiger am Donnerstag schon bei der Auftakthürde und verlor sein Viertelfinale gegen seinen englischen Landsmann Chris Dobey mit 2:6. Damit verpasste es Littler, seine komfortable Tabellenführung weiter auszubauen.

Das Wunderkind der Szene war in den vergangenen Wochen von Sieg zu Sieg geeilt, in der Premier League hatte er die vergangenen beiden Spieltage gewonnen. Am neunten Spieltag platzte der Traum vom dritten Erfolg in Serie nun jäh. Keine Punkte gab es auch für den niederländischen Star Michael van Gerwen, der in Berlin kurzfristig wegen einer Schulterverletzung absagen musste. Sein Gegner Gerwyn Price aus Wales zog kampflos ins Halbfinale ein.

In der Tabelle bleibt Littler trotz des frühen Ausscheidens mit 26 Punkten auf Platz eins. Die Top vier der acht Teilnehmer erreichen nach 16 Spieltagen die Play-offs. Dort geht es am 29. Mai in London um den Titel und 275.000 Pfund Preisgeld (rund 331.000 Euro).