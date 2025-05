Luke Littler wird nicht beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen antreten. Sein Rückzug könnte mit dem deutschen Publikum zusammenhängen.

Was sich bereits angedeutet hatte, ist nun offiziell: Darts-Wunderkind Luke Littler hat seine Teilnahme am European Darts Grand Prix in Sindelfingen abgesagt. Das berichtet "Sky Sports UK".

Der 18-Jährige hatte nach seinem Aus beim German Darts Grand Prix in München via Social Media angekündigt, erst im Oktober zur European Darts Championship in Dortmund wieder nach Deutschland zurückkehren zu wollen.

Grund für den Rückzug könnte das deutsche Publikum sein: Sowohl beim Premier-League-Abend in Berlin als auch beim Turnier in München soll Littler ausgebuht worden sein – offenbar ein Auslöser für seine Entscheidung.

Das PDC-Turnier in Sindelfingen, das vom 2. bis 4. Mai stattfindet, ist fester Bestandteil der European Tour. Littler ist der einzige Spieler aus den Top 20 der Weltrangliste, der an diesem Wochenende nicht antreten wird.