Trotz Neundarter: Littler bezwingt Angstgegner Price

Neundarter kassiert, aber den Angstgegner besiegt: Darts-Wunderkind Luke Littler hat an einem spektakulären Premier-League-Abend in Manchester den "perfekten" Gerwyn Price niedergerungen. Der 18-Jährige aus dem englischen Warrington setzte sich in einem hochklassigen Duell zweier Weltmeister im Viertelfinale mit 6:3 durch. Den Tagessieg bei seinem Heimspiel holte Littler aber nicht.

Im Halbfinale musste sich der Titelverteidiger Luke Humphries mit 4:6 geschlagen geben, dabei verpasste er einen Neundarter auf der Doppel-12 knapp. 2024er-Weltmeister Humphries unterlag anschließend seinem englischen Landsmann Nathan Aspinall, der sich durch ein 6:5 seinen ersten Spieltagssieg sicherte.

Im Spiel gegen Price zog Littler mit seiner unnachahmlichen Art schnell davon. Nach zwei Breaks hieß es bereits 5:1, doch den Höhepunkt lieferte Price. Dem Waliser gelang im siebten Leg das perfekte Spiel. Schon im Vorjahr hatte der Weltmeister von 2021 in Manchester einen Neundarter geworfen. Vor Price war das in dieser Saison bereits Littler, Humphries und Rob Cross gelungen.

Den Sieg holte aber Littler, der die letzten sechs Partien gegen Price verloren hatte. Im letzten Viertelfinalduell ließ Humphries beim 6:1 über Stephen Bunting einen Average von 118,43 Punkten folgen, den dritthöchsten der Premier-League-Geschichte.

Nach dem zehnten von 16 Spieltagen führt weiter Littler die Tabelle an. Die besten vier der acht Teilnehmer erreichen die Play-offs. Dort geht es am 29. Mai in London um den Titel und 275.000 Pfund Preisgeld (rund 331.000 Euro).