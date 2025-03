Darts Premier League live in Berlin: 9. Spieltag im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

Die Darts Premier League kommt auch in diesem Jahr wieder nach Berlin. So verfolgt ihr den 9. Spieltag im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream.

Die Darts Premier League geht in ihre zweite Saisonhälfte. Acht Spieltage sind bereits gespielt.

Am 9. Matchday geht es für die acht besten Darts-Spieler der Welt nach Deuschland. In der Uber Arena in Berlin messen sich Michael van Gerwen, Luke Littler und Co.

Ab 20 Uhr fliegen die ersten Pfeile in Deutschlands Hauptstadt. Ihr könnt die Premier League in Berlin unter anderem live im Joyn-Livestream verfolgen.

So seht ihr den 9. Spieltag der Darts Premier League in Berlin im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker.