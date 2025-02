Am Rande des 2. Spieltages der Darts Premier League in Glasgow gab es Pfiffe der Fans gegen Gerwyn Price. Nun reagierte die PDC.

Das Halbfinale am 2. Spieltag der Darts Premier League am Donnerstag in Glasgow wurde von unschönen Szenen überschattet.

Gerwyn Price wurde von den Zuschauern teilweise ausgepfiffen, während er am Oche stand. Dies ging sogar so weit, dass die Fans in der Halle vom Schiedsrichter aufgefordert wurden, ihre Pfiffe zu unterlassen.

Dies führte aber genau zum Gegenteil, durch die Ermahnung entlud sich nur noch mehr der Unmut gegen Price in Form von Pfiffen.