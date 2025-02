Premier League Darts: Kuriose Verletzung überschattet Endspiel Littler vs. Humphries

Kuriose Verletzung im Finale des zweiten Abends der Premier League Darts in Glasgow. Während der Partie zwischen Weltmeister Luke Littler und dem Weltranglistenersten Luke Humphries blickte Letztgenannter immer wieder auf seinen Finger und wischte sich diesen an seiner Hose oder einem Handtuch ab.

Die Partie spielte er schließlich mit einem Pflaster am Finger - und verlor knapp mit 5:6. Für seinen Gegner Luke Littler, der seinen Titel in der Premier League gerne verteidigen würde, war es am zweiten Abend der erste Spieltagssieg. Vor Humphries hatte er in Glasgow bereits Rob Cross (6:5) und Michael van Gerwen (6:2) besiegt.

Littler rückt in der Tabelle vor

Littler rückt in der Tabelle mit nun fünf Punkten auf Rang zwei vor. Vorne liegt 2024er-Weltmeister Humphries (8), den Littler auch im sechsten Duell in der Premier League bezwingen konnte. Littler spielte in allen seiner Matches über 100 Punkte im Schnitt, in seinem ersten stand er aber kurz vor dem Aus. Cross lag bereits 5:1 in Führung, vergab jedoch seine drei Matchdarts.

Übrigens: Den ganzen Abend über nahmen die Zuschauer mit lauten Pfiffen Einfluss auf die Partie. Nachdem Caller Kirk Bevins die Fans im Finale aufforderte, aufzuhören, wurde es nur noch schlimmer. "Sie müssen irgendwann eingreifen und etwas dagegen sagen", forderte Littler im Anschluss: "Das war ziemlich schlecht, aber ich habe den Sieg geholt."

Am kommenden Donnerstag geht es in Dublin mit dem dritten von 16 Spieltagen weiter. Am 3. April ist die Premier League auch in der Berliner Arena am Ostbahnhof zu Gast.