Darts: Ricardo Pietreczko rudert nach "Arroganz"-Vorwürfen gegen Luke Littler zurück

Ricardo Pietreczko scheidet beim European-Tour-Event in Belgien gegen Shooting-Star Luke Littler und kritisiert den 17-Jährigen danach scharf. Wenige Tage später entschuldigt er sich.

Nach seiner Halbfinal-Pleite auf der European Tour gegen Luke Littler warf Ricardo Pietreczko dem englischen Shootingstar "Arroganz" vor.

"Also ich hab ihn ja sehr geschätzt, dass man in so einem Alter so ein Spiel spielen kann. Aber ich hoffe, die Arroganz bestraft ihn", schrieb der 29-Jährige in seiner Instagram-Story.

Bereits auf der Bühne gab es nach dem Match ein kurzes Wortgefecht zwischen den beiden. Gegenüber "Sport 1" vermutete Littler am Donnerstag, dass Pietreczko möglicherweise sein ungewöhnlicher Checkout-Weg bei 147 Punkten Rest missfallen habe.

"Ich habe ihn nicht wirklich verstanden. Ich glaube, er hat Deutsch gesprochen. Und dann hat er gesagt: Mach das nicht nochmal. Da war ich ein bisschen verwirrt, so habe ich ja auch geschaut. Dann habe ich ihm die Hand gegeben und mich in Richtung der Fans gefreut", erklärte Littler.

Kurz nach der Ausstrahlung des Interviews am Donnerstagabend im TV setzte Pietreczko bei Instagram einen Post ab, in dem er sich für seine Aussagen entschuldigt.