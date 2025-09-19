Im siebten Versuch: Littler besteht Theorieprüfung

Aller guten Dinge sind - sieben: Nach mehreren vergeblichen Anläufen hat Darts-Weltmeister Luke Littler die Theorieprüfung für den Führerschein bestanden. Der 18-Jährige teilte am Freitag bei Instagram ein Bild seines Bescheids - und kann nun endlich auch den praktischen Teil angehen. "Wir werden uns das ansehen, natürlich werden wir uns das ansehen", schrieb Littler dazu in Anlehnung an ein britisches Fußball-Meme.

Den Multiple-Choice-Teil schaffte Littler nur ganz knapp. 43 Punkte wurden benötigt, 43 Punkte holte der sechsmalige Major-Champion. Im Gefahren-Teil blieb Littler mit 63 Zählern dagegen deutlich drüber (44).

Ein Auto besitzt Littler bereits, ans Steuer setzen darf er sich aber noch nicht. Bislang wurde der Engländer unter anderem von seiner Familie zu verschiedenen Terminen gefahren. Wenn er irgendwann den Führerschein in den Händen halten darf, will sich der sechsmalige Major-Champion einen Mercedes aus der A-Klasse zulegen.

Doch Vorsicht: Allzu lange darf sich Littler keine Zeit lassen. Nach zwei Jahren erlischt die Praxis-Zulassung, danach müsste "The Nuke" die Theorieprüfung erneut bestehen.