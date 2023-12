Anzeige

Winkt dem deutschen Darts-Sport nach Gabriel Clemens und seinem Husarenritt bei der WM in Pascal Rupprecht die nächste Sensation? Der deutsche No Name sorgt für Furore.

War der WM-Halbfinaleinzug von Gabriel Clemens nur der Auftakt in ein märchenhaftes deutsches Darts-Jahr 2023? In der Q-School sorgt ein deutscher No-Name für Furore und hat eine Tourcard bereits sicher.

Pascal Rupprecht, Polizei-Auszubildener aus Bielefeld, hat erst 2022 mit dem Darts-Sport begonnen und wird nach Clemens, Martin Schindler, Florian Hempel und Ricardo Pietreczko als fünfter Deutscher an der PDC Tour teilnehmen.

Der 22-Jährige steht nach drei von vier Spieltagen in der European Q-School Order of Merit mit neun Punkten auf Platz zwei und ist damit aus dem Top-10-Ranking der Spieler, die eine Tourcard erhalten, selbst dann nicht mehr zu verdrängen, wenn er zum letzten Spieltag nicht mehr antritt.

Neben Rupprecht qualifizierte sich auch Daniel Klose über die Rangliste für eine Tour Card. Wesentlich schlechter sieht es derweil beim einstigen deutschen Darts-Aushängeschild Max Hopp aus.