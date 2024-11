Nach langer Serie: Littler gewinnt Grand Slam of Darts

Darts-Wunderkind Luke Littler hat seine grandiose Form bestätigt und das Finale des Grand Slam of Darts mit einer Gala für sich entschieden. Im Duell gegen seinen englischen Landsmann Martin Lukeman gewann der 17-Jährige phänomenal mit 16:3 und sammelte seinen zehnten Titel im laufenden Jahr. Außerdem darf sich Littler über ein Preisgeld von 150.000 Pfund (etwa 170.000 Euro) freuen.

Nach einem äußerst knappen Halbfinale gegen den früheren schottischen Weltmeister Gary Anderson (16:15) zog Littler seinem Gegner im Finale mit ein wenig Anlaufschwierigkeiten unaufhaltsam davon. Die ersten zwei Legs gingen verloren, dann folgte die Machtdemonstration mit 15 gewonnenen Legs in Folge. Der glatte Durchlauf gelang Littler jedoch nicht. Lukeman verkürzte auf 3:15 und ließ sich dafür von den Fans feiern. Danach verwandelte Littler seinen zweiten Matchdart und machte seinen durch einen Durchschnitt von über 107 Punkten und zwölf 180ern hochverdienten Sieg perfekt. Der klar unterlegene Lukeman huldigte Littler und verbeugte sich. Martin Schindler (Strausberg) hatte beim Grand Slam den Achtelfinaleinzug verpasst.

Der Sieg in Wolverhampton könnte für Littler, nun in der Weltrangliste auf Platz fünf, ein gutes Omen für die bald anstehende Darts-WM in London (15. Dezember bis 3. Januar) sein. Die vergangenen beiden Sieger des Grand Slam of Darts, Michael Smith und Luke Humphries, krönten sich in der Folge zum Weltmeister. Littler selbst hatte im vergangenen Jahr noch gegen Humphries im WM-Finale verloren. In diesem Jahr gilt er als einer der großen Favoriten auf den Titel.