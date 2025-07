Neundarter: Darts-Superstar Littler folgt Wade ins Finale

Darts-Superstar Luke Littler ist James Wade ins Endspiel des World Matchplay gefolgt. Der 18 Jahre alte Weltmeister bezwang in Blackpool den Nordiren Josh Rock mit 17:14. Auch dank eines Neundarters träumt Littler weiter von seinem ersten Titel beim zweitwichtigsten Turnier des Jahres.

Der Teenager, im Vorjahr noch in der ersten Runde am Niederländer Michael van Gerwen gescheitert, erwischte am Samstagabend einen schwachen Start. Mit einem fulminanten Neundarter zum 2:6 meldete sich "The Nuke" zurück und brachte den Winter Garden in Blackpool zum Beben. Besonders kurios: Auch Rock war zeitgleich mit zwei 180ern auf Neundarterkurs, kam somit aber nicht mehr zum Zug. Es war der erst zehnte Neundarter in der 31-jährigen Turniergeschichte.

Im Endspiel bekommt es Littler mit James Wade zu tun. "The Machine" bezwang den Waliser Jonny Clayton äußerst dramatisch mit 20:18 nach Verlängerung. Damit ließ er seinen zuletzt überraschend aufmüpfigen Worten Taten folgen. Dem sonst eher ruhigen Wade missfiel die mediale Darstellung seiner Person.

"Beim Darts geht es nicht mehr darum, wer großartig spielt. Es geht darum, wen die Presse erwischt hat und publizieren will. Das ist alles. Das ist alles", sagte er nach seinem Sieg im Viertelfinale über Gian van Veen: "Das werdet ihr nie wieder von mir hören, aber ich glaube, ich bin einer der besten Dartsspieler der Welt."

Unter anderem habe ihn die geringe Berichterstattung über seine Person sowie seine niedrige Werbepräsenz gestört. Damit kritisierte der Weltranglistenachte vor allem den in Großbritannien übertragenen Sender Sky.

Im Finale des zweitwichtigsten Turnier des Jahres am Sonntag könnte Wade nun seinen zweiten Titel nach 2007 beim World Matchplay perfekt machen, es wäre sein erster Major-Titel seit 2021. Für Littler wäre es der insgesamt sechste Major-Titel.