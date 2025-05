Premier League: Van Gerwen vor dem Aus - Price mit Neundarter

Der dreimalige Darts-Weltmeister Michael van Gerwen steht nach einem spektakulären Premier-League-Abend in Aberdeen vor dem Aus. Der Niederländer verlor am 15. und vorletzten Spieltag das Viertelfinalduell gegen seinen direkten Konkurrenten Nathan Aspinall (3:6) und fiel hinter den Engländer auf Rang fünf zurück, der nicht mehr für den Einzug in die Play-offs reichen würde.