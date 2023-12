Der Niederländer holte sich am Samstagabend in Düsseldorf gemeinsam mit dem früheren Fußball-Weltmeister Kevin "Der Dartmunder" Großkreutz den begehrten Pokal.

Michael van Gerwen: Jede Menge Spaß mit Großkreutz

"Ich hatte einen phänomenalen Abend und mit Kevin, jede Menge Spaß", jubelte van Gerwen am ProSieben-Mikro. Der "Dartmunder" Großkreutz warf sehr solide und konstant und steuerte so einen wichtigen Anteil am Gesamtsieg bei.

Im Final-Duell mit Bülent "The Monnemer Headbanger" Ceylan und Gerwyn "The Iceman" Price spielte "Mighty Mike" seine ganze Klasse aus, der Sieg war nach einem zwischenzeitlichen 1:1 anschließend nicht mehr gefährdet. Mit einer Doppel-20 machte van Gerwen am Ende den umjubelten Triumph perfekt.

Im Halbfinale hatten Großkreutz und van Gerwen zuvor den deutschen WM-Halbfinalisten Gabriel "German Giant" Clemens und Henning "Blockxbuster" Wehland ausgeschaltet. Im zweiten Match setzten sich Ceylan und Price gegen Amira "Austrian Powers" Pocher und Peter "Snakebite" Wright durch.