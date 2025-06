Team-WM: Schindler und Pietreczko mit Auftaktsieg

Das deutsche Darts-Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko ist erfolgreich in die Team-WM in Frankfurt gestartet. "The Wall" und "Pikachu" besiegten in ihrem Auftaktmatch Portugal glanzlos mit 4:2 und verschafften sich eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Achtelfinale. Zweiter Gruppengegner des deutschen Duos ist Singapur, der Gruppensieger zieht beim "World Cup of Darts" in die Runde der letzten 16 ein.

Im ungewohnten Doppelmodus in der Eissporthalle Frankfurt zeigten sich Schindler und Pietreczko noch weit entfernt von ihrer Bestform, in den entscheidenden Momenten aber eiskalt. Schindler, auf Platz 18 der Weltrangliste so gut platziert wie kein Deutscher zuvor, ist zum siebten Mal dabei. Für Pietreczko (Nummer 28 der Welt) ist es die erste Teilnahme an der Team-WM.

Die besten deutschen Platzierungen beim World Cup of Darts sind die Halbfinal-Teilnahmen 2020 und 2023. Im Vorjahr war für Schindler und Gabriel Clemens im Achtelfinale Schluss.