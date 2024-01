Anzeige

Wahnsinn in Düsseldorf. In einem spannenden Finale sicherten sich Ricardo Pietreczko und Eko Fresh in Düsseldorf den Sieg bei der Promi-Darts-WM auf ProSieben.

Der deutsche Darts-Profi und der Rapper aus Köln konnten ein enges Finale gegen das Überraschungsteam, bestehend aus Gerwyn Price und Verona Pooth, knapp mit 3:2 nach Legs für sich entscheiden.

Im Halbfinale warf das Titel-Duo das Favoriten-Team Peter Wright und Chris Tall aus dem Turnier. Auch im anderen Semi-Finale gab es eine Überraschung: Die in der Gruppenphase alles überragenden Jens "Knossi" Knossalla und sein Partner Michael van Gerwen unterlagen dem Gespann aus Pooth und Price.

Eher enttäuschend war die Leistung von Michael Smith und Andrea Kaiser, die beiden konnten keines ihrer drei Spiele siegreich gestalten. Der Darts-Weltmeister von 2023 erwischte generell einen gebrauchten Abend am Board.