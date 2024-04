Augsburger Panther: Mitchell ist zurück - auch als Trainer?

Anzeige

Larry Mitchell (56) kehrt nach fast zehn Jahren zu den Augsburger Panthern zurück und wird beim Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) neuer Sportdirektor. Sollten die Panther in die DEL2 absteigen, übernimmt der Deutschkanadier auch das Amt des Cheftrainers. Augsburg müsste die DEL verlassen, wenn die Kassel Huskies den Meistertitel in der 2. Liga holen sollten. Derzeit läuft die Finalserie in der DEL2.

"Augsburg ist ein Standort mit großer Tradition, tollen Fans und viel Potenzial. Ich freue mich auf viele bekannte Gesichter und möchte helfen, dass wir gemeinsam wieder in die Erfolgsspur finden – egal in welcher Liga", sagte Mitchell. "Wenn in wenigen Tagen unsere Ligazugehörigkeit endgültig feststeht, werden wir mit Hochdruck an einer Mannschaft arbeiten, die die Panther würdig vertritt."

Mitchell war von 2007 bis Ende 2014 Cheftrainer in Augsburg und damals auch als "GM Sports" in sportlicher Verantwortung. 2010 feierte der Klub mit dem Gewinn der Vizemeisterschaft den größten Erfolg seiner Geschichte.