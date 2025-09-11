Butcher-Ersatz: München holt Olympiasieger Pokka

Der EHC Red Bull München hat kurz vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) personell nachgerüstet. Wie der viermalige Meister einen Tag vor dem Auftakt beim Vizemeister Kölner Haie mitteilte, wechselt der finnische Weltmeister und Olympiasieger Ville Pokka aus der Heimat von Ouloun Kärpät an die Isar. Der 31 Jahre alte Verteidiger soll Will Butcher ersetzen, der aufgrund "gesundheitlicher Auffälligkeiten" noch länger ausfallen wird.

"Ville bringt nicht nur enorme Erfahrung mit, sondern hat in seiner Karriere gezeigt, dass er ein Spieler ist, der Titel gewinnen kann", sagte Christian Winkler, Managing Director Sports bei Red Bull: "Mit ihm schließen wir die Lücke, die durch den langfristigen Ausfall von Will Butcher entstanden ist. Ville wird eine wichtige Rolle in unserer Verteidigung einnehmen."

Pokka wurde 2022 mit seinem Land Weltmeister und Olympiasieger. Im Jahr 2012 war der Abwehrmann im NHL-Draft von den New York Islanders an Position 34 ausgewählt worden, ein Spiel in der besten Liga der Welt absolvierte er aber nicht.