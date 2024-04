DEL: Adler Mannheim und Kapitän Reul trennen sich

Anzeige

Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verabschieden eine ihrer Klub-Größen. Wie die Adler am Donnerstag mitteilten, erhält Kapitän Denis Reul kein neues Vertragsangebot. Der 34-Jährige feierte in der Saison 2009/10 sein DEL-Debüt mit den Adlern und ist der aktuell dienstälteste Spieler im Kader. Die Entscheidung sei nach "langen, reiflichen Überlegungen" gefallen, so der Klub.

"Denis verkörpert, was es bedeutet, ein Adler-Spieler zu sein. Sein toller Charakter, sein Ehrgeiz und sein Engagement für unseren Klub sind unübertroffen. Er hat die Messlatte für zukünftige Spieler der Adler hochgehängt und die Bedürfnisse des Teams und der Gemeinschaft immer vor seine eigenen gestellt", sagte Dallas Eakins, Cheftrainer und Manager der Adler.

Verteidiger Reul stand über 800 Mal im Adler-Trikot auf dem Eis und gewann mit Mannheim zwei deutsche Meistertitel. "Gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren viele tolle Momente erlebt, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde", sagte Reul.

Mannheim war in den laufenden DEL-Play-offs im Viertelfinale an den Eisbären Berlin gescheitert.