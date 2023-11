DEL: Adler verpflichten Magnus Eisenmenger

Anzeige

Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben auf die Verletzungen mehrerer Stürmer reagiert und Magnus Eisenmenger vom schwedischen Zweitligisten AIK Stockholm verpflichtet. Der 23-Jährige, dessen älterer Bruder Maximilian bereits seit Sommer in Mannheim spielt und aktuell beim Deutschland Cup für die Nationalmannschaft aufläuft, erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

"Trotz seines noch jungen Alters hat Magnus bereits in einigen Ligen auf unterschiedlichem Niveau gespielt, die DEL kennt er noch aus seiner Zeit in Augsburg und Frankfurt", sagte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara: "Magnus weiß, was es bedeutet, hart zu arbeiten und an seine Grenzen zu gehen. Zudem ist er technisch versiert und läuferisch gut ausgebildet."

Eisenmenger wuchs in Schweden auf, wechselte 2018 erstmals nach Deutschland und spielte für die Eisbären Juniors Berlin in der DNL. Der ehemalige U20-Nationalspieler bestritt für die Augsburger Panther und die Löwen Frankfurt 87 DEL-Spiele, ehe er nach Schweden zurückkehrte.