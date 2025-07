DEL: Barta dauerhaft Sportdirektor in Frankfurt

Der ehemalige Eishockey-Profi Jan Barta wird auch in den nächsten beiden Saisons als Sportdirektor der Löwen Frankfurt tätig sein. Wie die Hessen am Freitag mitteilten, bleibt Barta dauerhaft in dem Amt, dass er im vergangenen Jahr schon kommissarisch übernommen hatte. "Ich bin sehr dankbar und habe den nötigen Respekt davor, nun die sportlichen Geschicke leiten zu dürfen. Denn nach meiner Familie ist Eishockey alles für mich – und Eishockey ist Löwen Frankfurt", sagte der 40-Jährige.

Zuvor war Barta Assistenztrainer der Löwen und hatte mit ihnen 2022 den Aufstieg in die DEL gefeiert. Seine bisherigen Aufgaben werde ein neuer Coach übernehmen. Die Frankfurter starten am 12. September gegen die Grizzlys Wolfsburg in die neue Saison.