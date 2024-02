DEL: Berlin patzt - Iserlohn nicht mehr Letzter

Anzeige

Spitzenreiter Eisbären Berlin hat nach der Länderspielpause in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gepatzt. Der neunmalige Meister verlor am Dienstag zum Auftakt des 45. Spieltags mit 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) bei den heimstarken Schwenninger Wild Wings. Sieben Spiele vor dem Ende der Hauptrunde führt der Hauptstadtklub die Tabelle mit drei Punkten vor Verfolger Fischtown Pinguins Bremerhaven an.

Tylor Spink (26.), Alexander Karachun (46.) und Kyle Platzer (59.) schossen die Wild Wings zum 19. Heimsieg und zunächst auf Platz vier. Die Chancen, sich erstmals direkt für die Play-offs der DEL zu qualifizieren, stehen für die Schwenninger gut. Der Vorsprung auf die Kölner Haie auf Rang sieben beträgt fünf Punkte.

Auch der Kampf um den Klassenerhalt spitzt sich zu. Die Iserlohn Roosters verließen nach dem 5:4 (0:2, 2:1, 3:1) in Köln erstmals seit dem 15. Spieltag den letzten Platz. Diesen nahmen vorübergehend die Augsburger Panther ein, die erst am Freitag bei den Eisbären nachziehen können.

Die Nürnberg Ice Tigers sind nach dem 3:4 (2:0, 1:3, 0:1) gegen die Straubing Tigers wieder mittendrin im Abstiegskampf. Die Franken liegen nur fünf Zähler vor Augsburg. Allerdings ist die Düsseldorfer EG auf dem ersten Platz für die Pre-Play-offs nur einen Punkt entfernt.