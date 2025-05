DEL: Eisbären holen Vikingstad aus Bremerhaven

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat Stürmer Markus Vikingstad vom Ligakonkurrenten Fischtown Pinguins Bremerhaven verpflichtet. Das gaben die Berliner am Mittwoch bekannt. Der Norweger, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, unterschrieb bei den Eisbären einen Dreijahresvertrag.

Vikingstad war zur Saison 2021/22 aus seiner Heimat nach Bremerhaven gewechselt. In vier Spielzeiten absolvierte der 25-Jährige für die Norddeutschen 219 Partien (36 Tore, 53 Assists) in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Aktuell bereitet sich Vikingstad mit der norwegischen Nationalmannschaft auf die anstehende WM in Dänemark und Schweden vor, in Gruppe B trifft Norwegen unter anderem auf die deutsche Mannschaft.

Vikingstad habe "eine gute Übersicht, ist stark am Puck und ein guter Bullyspieler. Wir sind davon überzeugt, dass er sein volles Potenzial noch nicht abgerufen hat", sagte Berlins Sportdirektor Stéphane Richer.