DEL: Eisbären verpflichten Stürmer Khodorenko

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat auf seine angespannte Personalsituation reagiert und den Stürmer Patrick Khodorenko verpflichtet. Die Berliner teilten am Mittwoch mit, dass der US-Amerikaner einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben hat.

"Es ist sehr schwer, einen Spieler seiner Qualität zum jetzigen Zeitpunkt zu verpflichten", sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. Der Meister hatte am Wochenende bei den Fischtown Pinguns Bremerhaven (1:5) und bei Adler Mannheim (1:7) heftige Klatschen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kassiert, auch aufgrund zahlreicher Verletzungen und Sperren von Spielern aus den Offensivreihen.

Khodorenko (26) sei "ein starker Mittelstürmer mit hohen Spielmacherqualitäten, der uns nun im Angriff mehr Tiefe beschert", betonte Richer. Zuletzt hatte der US-Amerikaner beim finnischen Spitzenteam Lukko Rauma unter Vertrag gestanden.