DEL: Eisbären zurück an der Spitze

Die Eisbären Berlin haben die Tabellenspitze in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurückerobert. Der Hauptstadtklub setzte sich am Donnerstag gegen die Augsburger Panther mit 6:5 (2:1, 3:2, 1:2) durch und löste auf Rang eins die Fischtown Pinguins Bremerhaven ab, die im Parallelspiel Titelverteidiger Red Bull München mit 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen schlugen.

Austin Ortega brachte München nach 18 Sekunden in Führung, Ross Mauermann (47.) glich aus. Für den entscheidenden Treffer sorgte schließlich Ziga Jeglic, der Erfolg reichte jedoch nicht aus. Denn in Berlin schossen die Vize-Weltmeister Marcel Noebels (16.) und Jonas Müller (30.) sowie Patrice Cormier (17.), Zachary Boychuk (36./39.) und Jaedon Descheneau (42.) die Eisbären zurück an die Spitze.

Die Straubing Tigers festigten derweil den dritten Platz hinter dem Spitzenduo durch ein 6:3 (3:1, 1:0, 2:2) gegen die Schwenninger Wild Wings. Die Grizzlys Wolfsburg schoben sich mit einem 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) bei den Kölner Haien an diesen vorbei auf Rang vier vor, die Haie kassierten nach zuletzt vier Siegen in Folge wieder eine Niederlage.

Weiter in der Erfolgsspur sind hingegen die zuletzt kriselnden Adler Mannheim. Das Team von Cheftrainer Dallas Eakins setzte sich gegen die Löwen Frankfurt mit 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) nach Verlängerung durch und feierte den dritten Sieg in Serie.

Vizemeister ERC Ingolstadt gewann bei der Düsseldorfer EG mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Die Iserlohn Roosters setzten derweil ihre Negativserie fort. Das Schlusslicht verlor bei den Nürnberg Ice Tigers mit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) und kassierte somit die vierte Niederlage in Folge.