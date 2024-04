DEL-Finale: Rekordmeister Berlin gleicht aus

Anzeige

Rekordmeister Eisbären Berlin hat im Play-off-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurückgeschlagen. Das Team von Trainer Serge Aubin setzte sich im zweiten Duell mit dem Hauptrundensieger Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 5:3 (1:0, 3:3, 1:0) durch und glich in der Best-of-seven-Serie auf 1:1 aus.

"Wir können zufrieden sein", sagte Doppeltorschütze Jonas Müller bei MagentaSport: "Im zweiten Drittel hatten wir ein paar Durchhänger, aber wir haben uns gut zurückgekämpft und im letzten Drittel Vollgas gegeben. So müssen wir weitermachen."

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof erzielten Torjäger Leo Pföderl (19./30.), Blaine Byron (25.) und Müller (39./47.) die Treffer für die Hauptstädter, die ihren zehnten Titel im Visier haben. Für die Pinguins, die den Auftakt in die erste DEL-Finalserie ihrer Klubgeschichte mit 4:2 gewonnen hatten, trafen Scorerkönig Jan Urbas (29./32.) und Ziga Jeglic (35.). Das dritte Spiel wird am Sonntag (15.30 Uhr/MagentaSport) in Bremerhaven ausgetragen.